Marcos Riquelme, exSporting Cristal, tuvo airada discusión con el presidente del Always Ready en pleno partido

Marcos Riquelme se salió de control. En el duelo por la tercera jornada de la Liga Boliviana, el delantero argentino, exSporting Cristal, tuvo una airada discusión con el presidente de su club, Andrés Costa. Lo más sorprendente es que el futbolista salió del campo de juego, al parecer para recriminarle al mandamás, mientras todo seguía en juego.

Ya en los descuentos del compromiso, se ve como el jefe del club ‘millonario’ empieza a caminar por las gradas hacia las afueras del estadio. El jugador dejó su posición en la cancha, cruzó la línea lateral y fue en busca del presidente. En la pelea verbal se pueden observar varios insultos, entre otras cosas. Al final, el árbitro del compromiso decidió sacarle su segunda amarilla y por consecuente la roja.

Lo cierto es que Always Ready perdió por 1-0 ante Real Tomayapo y no suma de a tres desde el debut. Con esta derrota se quedaron con cuatro puntos y a al espera de otros partidos para ver su posición final. El argentino no ha marcado goles hasta el momento, pero solo tiene dos partidos jugados. El otro cotejo fue en la victoria 2-1 sobre Independiente Petrolero por la primer fecha.

Recordemos que Marcos Riquelme llegó a Bolivia como uno de los mejores fichajes. El delantero tiene buenos precedentes en el fútbol boliviano luego de su paso por Bolivar, donde fue goleador en varias temporadas.

En Sporting Cristal y, a pesar de disputar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Bicentenario y Liga 1, solo marcó ocho goles en 28 partidos disputados. Tuvo algunas lesiones que no le permitieron jugar todos los encuentros, siendo Percy Liza quien tomó su puesto por momentos.

MARCOS RIQUELME OFRECIÓ DISCULPAS

Luego del partido y en rueda de prensa, Marcos Riquelme ofreció disculpas al presidente Andrés Costa, a sus compañeros y al cuerpo técnico. Sin embargo, el mandamás aún no salió a hablar ni existe un comunicado en las redes sociales del Always Ready, por lo que el tema se resolverá en la próximas horas.

“Tengo que hacerme cargo, como hombre que soy. Pido disculpas a Andrés (Costa), le falté el respeto. También al cuerpo técnico y a mis compañeros. Mi familia y yo estamos dolidos por lo ocurrido. Ellos (los dirigentes) decidirán cómo sigue esta situación”, comentó el delantero argentino.

PASADO DE MARCOS RIQUELME

El argentino de 32 años solo ha jugado en siete clubes en toda su carrera profesional. Debutó en el 2013 con el Olimpo de Argentina para luego pasar por clubes de Chile, Bolivia y Perú en la última temporada. Su mejor estadística en cuanto a goles fue en la campaña 2018 con el Bolivar de La Paz, anotando 30 tantos en 45 partidos.

CLUBES DE MARCOS RIQUELME

- Olimpo

- Fénix Buenos Aires

- Palestino

- Audax Italiano

- Universidad de Chile

- Bolivar

- Sporting Cristal

LA DESPEDIDA DE MARCOS RIQUELME DE SPORTING CRISTAL

“Gracias Sporting Cristal por dejarme vestir tus hermosos colores este año. Me voy con un sabor amargo por no haber podido defenderte como tenía que ser. Solo quiero agradecer a toda la gente que a pesar de mis momentos difíciles siempre estuvo cerca mío para levantarme. Éxitos a todos mis compañeros y gracias por todo los voy a extrañar”, escribió el delantero argentino en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia de su salida.

