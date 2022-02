Aldo Corzo tras derrota de Universitario: “Hay que voltear rápido la página porque tenemos Copa Libertadores”

El lateral derecho estuvo presente en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Universitario de Deportes cayó en Lambayeque ante Carlos Stein por 2-1 en el marco de la tercera jornade del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y muchos quedaron inconformes o soprendidos con lo visto en el campo de juego. Sin embargo, Aldo Corzo, lateral derecho del equipo, comentó tras el partido que ya no deben pensar en la derrota y enfocarse en la Copa Libertadores, donde jugarán ante Barcelona SC.

“Fue un partido que parecía manejado, estábamos tranquilos, siento que los goles en contra no fueron tanto por virtud de ellos, sino por errores nuestros. Eso hay que corregir. Hay que mejorar arriba también. Hay que voltear rápido la página porque tenemos Copa Libertadores. Hay que estar de pie para jugar el miércoles” , comentó en conferencia de prensa.

“Siempre duele perder un partido al final. Creo que no lo merecimos, pero el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de goles. Hablar ahora de que la cancha está pésima y que las condiciones son pésimas y que es un problema que tenemos de año, no quiero hablar de eso porque después dicen que lo digo cuando pierdo. Es más de lo mismo . Lamentablemente, nuestras cabezas permiten esto. No me sorprende. Espero que haya un cambio porque después a nosotros nos exigen muchas cosas. Con climas y canchas así, no vamos a avanzar. Estamos retrocediendo. Los demás países nos sacan más ventaja” , sentenció.

A los ‘cremas’ le voltearon el partido en los últimos minutos del cotejo disputado en el estadio Municipal César Flores y el sinsabor quedó en varios futbolistas. Con esta derrota, los ‘merengues’ pierden el invicto en la Liga 1 2022 y se quedan con seis puntos. Al término de la tercera jornada se conocerá su nueva posición en la tabla de posicones.

UNIVERSITARIO 1-2 CARLOS STEIN:

Univerisitario de Deportes perdió por primera vez en la Liga 1 2022 y sucedió en Lambayeque ante Carlos Stein. Los ‘cremas’ se adelantaron con gol del uruguayo Federico Alonso, pero terminaron cayendo con los goles del colombiano Jhonny Mena y autogol de Nelinho Quina en los últimos minutos. La próxima semana jugarán ante la Universidad César Vallejo en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura.

Carlos Stein venció 2-1 a Universitario por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1.

AHORA SE VIENE LA COPA LIBERTADORES: ITINERARIO CREMA

Tras su derrota, esta misma tarde Universitario de Deportes regresará a Lima y, desde el domingo 20 al martes 22 de febrero, entrenarán y concentrarán en Campo Mar, en Lurín. El martes por la noche viajan a Guayaquil y se instalan en el hotel. Ya el 23 de febrero realizarán el reconocimiento de campo y por la noche, desde las 07:30 p.m. (hora peruana) jugarán ante el ‘Canario’ en el estadio Monumental Banco Pichincha.

Cual sea el resultado, el jueves 24 regresarán a Lima por la tarde. Sin embargo, todo no quedarán allí. El domingo 27 de febrero volverán a disputar la Liga 1, pero esta vez ante la Universidad César Vallejo, que recientemente fue eliminado de la Copa Libertadores. Tres días después volverán a jugar ante los ecuatorianos en el estadio Monumental de Ate y se deifinirá al clasificado a la tercera fase previa.

CALENDARIO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

- 23 de febrero: Barcelona SC vs Universitario (Guayaquil)

- 27 de febrero: Universitario vs Céar Vallejo (Lima)

- 02 de marzo: Universitario vs Barcelona SC (Lima)

