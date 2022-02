El estafador de Tinder: Por qué Ayleen Charlotte es aclamada en las redes sociales

El estafador de Tinder: ¿Por qué Ayleen es aclamada en las redes sociales? (Foto: Composición Infobae)

El documental del momento sin duda es la del Estafador de Tinder. Este trabajo audiovisual narra la historia de tres chicas que descubrieron haber sido estafadas por Simon Leviev, quien les pedía montos altos de dinero con diversas promesas, pero una de ellas le dio de su propia medicina.

Aunque pueda sonar un poco desconcertante que alguin preste montos altos de dinero, el modo de operar de Simon Leviev, quien se cambió varias veces de identidad (incluído el nombre) era mostrarse como un exitoso empresario, dueño de una empresa de diamantes. En las citas que tenía con cada mujer que conocía las invitaba a lugares extravangantes y llenos de lujos, dejándolas perplejas por su aparente costoso estilo de vida.

CÓMO OPERABA SIMON LEVIEV

Pero esto solo era parte de su operación delincuencial, la idea era ganarse la confianza de cada una al punto de pedirles dinero prestado porque “sus adversarios lo rastreaban si él usaba sus tarjetas”. Las mujeres al ver que él contaba con los medios suficientes para que este préstamo sea devuelto, no dudaban en hacerlo. Claro está que ninguna se conocía y a cada una le contaba “la tragedia que le pasaba” y así poder recibir dinero de cada una.

Con algunas mantenía una amistad, mientras que con otras mantenía una relación sentimental, en la que se mostraba demasiado cariñoso y dispuesto a todo. Por ejemplo, en algunos casos “no aguantaba la distancia” y se iba a ver en un yate a una de sus parejas y así hacía sentir a la persona muy especial, ganando cada vez más su confianza.

CON LA MISMA MONEDA

Una de las víctimas y quien además fue su pareja sentimental es Ayleen Charlotte.

Ayleen también fue estafada por Simon Leviev, ella le hizo préstamos distintos, los cuales fueron solicitados con el pretexto de sus enemigos y un congelamiento de sus tarjetas de crédito.

Tras 14 meses de relación y con planes de matrimonio Ayleen vio un artículo de VG (medio de comunicación que evidenció el caso) en Instagram y lo leyó. Inmediatamente se dio cuenta de las similitudes del modo de operar de Leviev, a ella también la conoció en Tinde r, la primera cita fue lujosa y le pidió dinero prestado. Comparó los videos y fotos del artículo y eran los mismo y similares a lo que él le enviaba en una conversación cotidiana de pareja. Se puso en contacto con Pernilla (otra de las víctimas) e idearon un plan.

Es ahí que Ayleen no dudó en mantener la compostura y para no perderlo tomó una decisión. Le haría creer al estafador de Tinder que a pesar de todas las noticias o artículos que salieran (porque ya era noticia) ella le creería a él . Y así fue. Como ya no podía estafar a más chicas solo le pedía ayuda a Ayleen, quien le dio la idea de ayudarlo a vender toda su ropa exclusiva y de diseñador y Leviev accedió.

Ayleen sabía que esa ropa valía mucho dinero porque todas eran de marcas exclusivas como Gucci, Prada, Louis Vuitton, entre otras similares. Claro está que no iba a recuperar todo lo que le había prestado, pero al menos iba a recuperar cierto monto. Al pasar los días, Simon le preguntaba por el dinero de la ropa que vendió, a lo que ella respondía que aún no la vendía y así pasaron las semanas hasta que el estafador de Tinder se dio cuenta que le habían pagado con la misma moneda. Es decir, lo estafaron.

Ayleen avisó a las autoridades hacia donde viajaba Simon y así pudieron atraparlo. Sin embargo, solo cumplió 5 meses en prisión.

REDES SOCIALES ALABAN A AYLEEN

Al conocer el accionar de una de las parejas estafadas por Simon Leviev, las redes sociales no dudaron es empatizar y aplaudir la decisión de Ayleen. Muchos le mostraron su apoyo en diversas publicaciones por haberle dado al estafador su propia dosis de estafa y además por haber ideado el plan para capturarlo.

Ayleen publicó en su cuenta de Instagram que se ha quedado con una de las prendas lujosas del estafador. Se trata de unos lentes a los cuales aún no se les identifica la marca.

