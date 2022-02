Amor y Fuego se convierte en tendencia por incluir a Moisés Piscoya como traductor del programa

Moisés Piscoya apareció como traductor del programa y fue felicitado en redes sociales. (Foto: Instagram / Captura TV)

Este 17 de febrero, el programa Amor y Fuego sorprendió a sus televidentes al incluir al conocido intérprete de lengua de señas de TV Perú, Moisés Piscoya, como el traductor del programa para facilitar la comprensión de las personas con discapacidad.

Este hecho se dio luego de que el interprete de señas hiciera pública su incomodidad por los calificativos que recibió en el programa Hablando Huev... tras la polémica de Ricardo Menzoda y Norka Gaspar, al burlase de una agresión sexual contra una niña.

“Nos dio curiosidad conocerlo, es una persona que estamos acostumbrados a ver en los momentos importantes de este país y queremos conocer un pco más acerca de su vida”, dijo Rodrigo González sobre Moisés Piscoya en los primeros minutos del magazine, mientras que Gigi Mitre se declaraba como su fan.

Es así como su presencia no pasó desapercibida y rápidamente cientos de usuarios volvieron tendencia al programa, agradeciendo y felicitando a la producción por la iniciativa de sumar el lenguaje inclusivo.

“Amor y Fuego muy buena iniciativa, esto sí es inclusión. ¡Muy bien! Esperemos que siga así. Excelente Rodrigo y Gigi”, escribió una cibernauta en Twitter acompañado de una fotografía que tomó del programa.

Asimismo, otro internauta comentó que un miembro de su familia ahora podrá ver el magazine gracias a la presencia del traductor. “Ahora gracias a que pusieron a Moisés Piscoya en Amor y Fuego podré ver el programa con mi mamá sin necesidad de explicarle que pasa a casa rato”.

Lo cierto es que, si bien el interprete estuvo durante toda la edición de esta tarde, su permanencia aún no está confirmada. Sin embargo, el popular “Peluchín” no dudó en agradecer su visita y señaló que espera que regrese pronto.

“Ojalá puedas estar más seguido con nosotros. La hemos pasado super bien, y hemos recibido comentarios llenos de cariño todo por tu presencia en el programa. Poder llegar a más gente que pueda entretenerse con nosotros”, dijo el conductor.

¿QUÉ DIJO MOISÉS PISCOYA SOBRE LAS BURLAS DE RICARDO MENDOZA Y NORKA GASPAR?

Varios personajes públicos han salido al frente en Twitter para referirse a las burlas de agresión sexual contra una niña que protagonizaron Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Uno de ellos fue Moisés Piscoya, quien expuso una grave situación de acoso sexual que viven las personas con sordera.

“¡No lo puedo creer! Dejen de burlarse. Esto #NoEsBromaEsViolencia Durante los últimos meses, ha habido violencia sexual a mujeres sordas q hasta ahora no han podido proceder en su denuncia por que la @FiscaliaPeru exigen intérpretes de LSP (Lengua de Señas Peruana) acreditados y aquí en Perú no los hay”, escribió en dicha red social.

Agregó que todos los intérpretes son empíricos en el país, y están esperando que el Ministerio de Educación acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete, algo que es urgente.

A su vez, expuso un tema preocupante dentro de las mujeres con discapacidad. “Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuán presa fácil son para estos agresores, ¡porque no pueden denunciar en su idioma!”.

