Cercado de Lima: roban autopartes valorizados en S/6 mil de auto que joven madre utilizaba para pagar terapias de su hijo

Cercado de Lima: roban autopartes por un valor de 6 mil soles. Captura de imagen: América Noticias.

Delincuencia en la capital. En horas de la madrugada, dos sujetos se acercaron a un auto ubicado en la cuadra 13 del jirón Ignacio Alvarez Thomas en Cercado de Lima. El vehículo era de una mujer independiente quien señaló a América Noticias que era su único medio de transporte y también soporte económico. Además, agregó que en ocasiones realizaba la función de taxista para apoyar a su hijo con problemas de autismo.

“Se han llevado la computadora del carro, la batería, el sistema de filtro del aire acondicionado. No sé cómo lo han hecho porque no han forcejeado nada. Mi auto es mi único medio de transporte, yo con el auto trabajo y en oportunidad hago Uber, me sirve para movilizarme cuando hago ventas porque soy independiente. A parte, por el tema de salud de mi hijo que está con descarte de autismo, con esto me traslado”, dijo sollozando Katherine Zegarra a América Noticias.

Los delincuentes se tomaron solo cinco minutos para realizar el acto delictivo y llevarse las autopartes. El medio señaló que ni serenazgo de Lima ni agentes de la comisaría de Los Mirones se acercaron para evitar el robo ocurrido en la madrugada. “Ya la vez pasada habían robado a un auto negro del edificio, le robaron los espejos. Hace poco me robaron las tapas de los emblemas del auto”, agregó Zegarra.

Se quedó sin seguro porque invirtió sus ingresos en las consultas médicas de su hijo. Además estima que lo sustraído está valorizado en 6 mil soles. “Casualmente no pude renovar el tema del seguro por la salud de mi hijo que acabo de pagar las terapias. Un monto valorizado de casi 2 mil soles que he pagado la terapia y por eso no pude pagar el seguro vehicular”, finalizó.

Si desea apoyar a la joven madre, puede comunicarse al 927202527.

Robaron autopartes valorizados en 6 mil soles en Cercado de Lima. Video: América Noticias.

POLÉMICA ANTE PROPUESTA DE ANÍBAL TORRES DE ARMAR A SERENAZGO

Cabe precisar que la propuesta del presidente de Consejo de Ministros ha causado polémica. A través de las redes sociales se pronunciaron a favor y en contra de la medida, ya que indican que puede ser un arma de doble filo.

“Un policía estudia es una profesión, un sereno es nombrado a dedo, cualquiera puede ser sereno”, dijo un usuario en Twitter. “Eso es peligroso, tenemos a la policía mal preparada emocionalmente para portar armas y ahora, ¿le vamos a dar armas a los serenos?”, comentó otro

“Para que esta la policía entonces? mejor la desactivan y pasan ese presupuesto a las municipalidades. ¡Que falta de criterio por Dios!”, propuso un cibernauta. “Maestro, como usted alguna vez me dijo en cátedra “zapatero a sus zapatos”, “¡Creo que la Policía del Perú debe ser empoderada! Los buenos efectivos de nuestra PNP saben hacer el trabajo, lo que necesitan es logística. Las municipalidades deben apoyar, si. Pero la PNP es la encargada”, dijeron otros.

No obstante, el titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia, respaldó la propuesta del premier Aníbal Torres sobre que los miembros del Serenazgo porten armas para combatir a los delincuentes. Además, añadió que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarían dispuestas a darles entrenamiento a los serenos en el uso de armas , pero debe ser armamento no letal, artefactos que también los ayudarían a luchar contra la delincuencia.

SEGUIR LEYENDO