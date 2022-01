Cercado de Lima: taxista fue víctima del robo de su billetera y celular mientras estaba dormido en su vehículo

Delincuentes aprovecharon el horario nocturno y que su víctima se encontraba durmiendo en el vehículo. Al final, fueron capturados. Video: América Noticias.

Aprovecharon un descuido de su víctima para cometer el robo. Delincuentes encontraron un vehículo detenido en el cruce de las avenidas Abancay y Grau en el Cercado de Lima. En ese momento observaron que el chofer del auto se encontraba dormido, lo cual permitió que buscaran entre sus objetos personales: le robaron su celular y billetera. Era una pareja de hampones en donde también lograron facilidad porque la puerta del auto no tenía seguro.

Las cámaras de seguridad difundidas por el matinal América Noticias, reflejaron el momento en que la mujer aprovechó la situación del chofer para abrir la puerta. E lla se acerca a su cómplice quien sería su enamorado, este mismo hace guardia detrás del vehículo mientras la fémina sigue con el robo.

De pronto aparece otro hombre montado en una bicicleta. Tras un breve intercambio de palabras, también comienza con el hurto a la víctima. Fue así como se llevaron la billetera y demás objetos personales.

Acto seguido, mientras se vigilaba la zona ante una posible presencia policial, la mujer logra sacar la billetera para dárselo al hombre de la bicicleta. Este huye pedaleando a toda velocidad mientras la pareja se retira de la zona. No obstante, pese a que no percibieron ningún acercamiento de agentes de seguridad, no contaron que los serenos de la Municipalidad de Lima ya había sido alertados por el robo.

Como resultado, se logró una intensa persecución en donde la mujer es capturada junto a su cómplice a la altura de la plaza Grau. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas para seguir con las investigaciones. El agraviado logró formalizar su denuncia y recuperar su teléfono que estaba valorizado en 600 mil soles.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

El Consejo de Ministros acordó hoy declarar en estado de emergencia por 45 días la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao ante el incremento de la delincuencia. La medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano, implica que la Policía Nacional mantendrá en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, confirmó la información y explicó que se suspenderán aquellos derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en todo el país, libertad de reunión y libertad de seguridad personal.

“Si la Policía tiene información que, en algún lugar, hay alguna organización criminal o alguna persona que haya cometido algún delito, tiene la posibilidad de ingresar a ese domicilio sin recurrir a un permiso judicial”, refirió el funcionario en canal N.

