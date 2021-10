Chiclayo: vecinos denuncian que hace 6 meses no cuentan con servicios básicos

Foto: Agencia Andina

Vecinos de Chiclayo aseguran no tener agua y luz desde hace seis meses; mencionan que han tenido que beber agua del pozo y que los niños se han enfermado debido a ello. En la nota de TV Perú noticias, se muestra como todos los que aparecían contaban con un balde en la mano para ir a recolectar agua.

Además, solo cuentan con velas para que los alumbren, los niños no pueden continuar con sus clases virtuales, porque no pueden cargar sus dispositivos electrónicos y ya es medio año que no pueden estudiar tampoco.

“Nadie nos apoya, no nos escuchan” menciona una de las madres de familia al noticiero.

Son más de 10 familias que solicitan la intervención de las autoridades para que les brinden estos srvicios y así puedan mejoren su calidad de vida.

DENUNCIAN A ALCALDE DE JLO POR ABUSO DE AUTORIDAD

Wilder Guevara Díaz, alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (región Lambayeque), fue denunciado, por los presuntos delitos de negociación incompatible y abuso de autoridad.

Esta denuncia se basa en hechos ocurridos el 30 de junio de 2021, cuando la Subgerencia de Fiscalización de JLO intervino locales comerciales, dedicados a la venta de motocicletas, que ocupaban parte de la avenida Augusto B. Leguía.

En dicho operativo, según el denunciante Ronal Gonzales Urbana, se intervino la moto color negra, marca Waxin, del local comercial de nombre Asiática. Dicho vehículo retenido pertenecería a Wilder Guevara Díaz.

Al igual que el citado vehículo, otras dos unidades fueron trasladadas a la cochera del Palacio Municipal, a fin de que las autoridades impongan sanciones a los responsables por ocupar espacios públicos y afectar el libre tránsito.

Sin embargo, los vehículos habrían sido retirados de manera irregular del lugar por orden del burgomaestre Wilder Guevara, de acuerdo al informe n.° 116-2021, emitido por el jefe de la Oficina de Multas y Sanciones, Carlos Gabino Hurtado, ante la Subgerencia de Fiscalización.

Según el servidor edil, la tarde del 30 de junio recibió una llamada telefónica del alcalde Wilder Guevara para que se dirija al depósito municipal y lleve las llaves de los candados puestos a las motos retenidas en el operativo.

Un día después, el 1 de julio, la sugerente de Fiscalización, Andrea Maldonado Espinoza, pidió ante la Subgerencia de Serenazgo y Policía Municipal, información de la salida de las motos intervenidas en la av. Augusto B. Leguía, debido a que su despacho no había dado ninguna autorización.

De igual forma, el 3 de julio de 2021, el responsable del servicio de la cochera del Palacio Municipal, Segundo Dávila Cadenillas, informó al subgerente de la Policía Municipal, Jorge Cardoza Mateo, que el burgomaestre Wilder Guevara ordenó el retiro de las motos lineales sin contar con ninguna acta de entrega.

DECLARAN EMERGENCIA SANITARIA EN DISTRITOS DE CHICLAYO

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acogió el pedido del Gobierno Regional de Lambayeque y declaró en estado de emergencia los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz por el colapso del sistema de alcantarillado, situación que pone en inminente peligro la salud pública de la población.

Con esta declaración de emergencia por 60 días, según señaló el gerente general del gobierno regional, Jorge Montenegro, el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá transferir a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel más de 17 millones de soles.

Por su parte, el gobernador regional, Luis Díaz Bravo, precisó que se deben ejecutar obras de forma primordial en 18 puntos críticos de ambas localidades.

“Hemos acordado declarar en situación de emergencia y poder asignar de manera inmediata presupuesto para por lo menos atacar los puntos críticos y graves. La finalidad no es solucionar definitivamente el problema, pero por lo menos mitigarlo y solucionarlo en parte”, indicó.

El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, acudió al despacho del gobernador para coordinar las intervenciones conjuntas que podrían concretizarse considerando que actualmente el GORE está brindando apoyo con maquinaria para recojo de basura y motobombas del COER Lambayeque.





