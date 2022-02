Rodrigo González ayudó a Magaly Medina a ingresar a Latina y luego ella pidió que lo despidan

Rodrigo González y sus confesiones sobre Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Cabe vez se hace más evidente que entre Magaly Medina y Jessica Newton se rompió la amistad, por lo que Rodrigo González aprovechó este tema para dar a conocer detalles desconocidos sobre enemistad con la popular ‘Urraca’.

Todo empezó cuando Gigi Mitre se refirió a las indirectas que le mandó la polémica periodista a ‘Peluchín‘ en su programa, donde mencionó que ayudó a varios personajes a ingresar a la televisión y finalmente se convirtieron en unos malagradecidos.

“ Yo les voy a decir una cosa, todo el mundo sabe que Magaly fue la que presentó a Rodrigo para ATV, eso es verdad , para un casting de reportero de Hola a Todos. ¿Ustedes creen que si él (‘Peluchín’) no tuviera talento todavía estaría en la televisión? Obviamente todos estamos en la tele porque alguien nos pasó la voz”, dijo en un primer momento.

Asimismo, la conductora de Amor y Fuego recordó que su compañero durante varios años mantuvo una relación amical con Magaly Medina. “¿Por qué sería una malagradecido? Siempre tuvieron una buena relación, hasta el final, que eso se rompió y ha sido público lo que ha pasado, pero después por qué tendría algo Rodrigo en contra de Magaly, ¿a razón de qué?”, mencionó.

“ Siempre fueron amigos de trabajo, sino también detrás de cámaras y yo también soy testigo que han tenido una buena relación y no las broncas han sido por temas de trabajo nada más, sino cuál es la justificación”, añadió.

RODRIGO GONZÁLEZ AYUDÓ A MAGALY MEDINA EN SU MOMENTO

Cuando Magaly Medina salió de ATV, de acuerdo a Gigi Mitre, fue Rodrigo González quien se comunicó con la gerenta de producciones de Latina, Susana Umbert, para que le dieran un espacio a su madrina.

“Si ustedes creen que Rodrigo es un malagradecido, yo no entendería porqué en su momento, cuando los dos estábamos en Latina, yo fui testigo de que Rodrigo hizo todas las movidas con Susana Umbert para que Magaly entre a Latina . Si él (‘Peluchín’) hubiera tenido algo contra ella (Medina) no hubiera hecho eso”, señaló.

“Después cuando llegó a Latina fue un desastre la relación entre programas que se jalaban los invitados. Él mismo, porque yo fue testigo, con Susana Umbert se encuentren y eso que entre ellas habían temas legales”, precisó.

Finalmente Rodrigo González confesó que nunca imaginó que la misma Magaly Medina iba a pedir que sea despedido de Latina por los problemas que había entre sus programas, además que bloqueó su ingreso a ATV cuando él se encontraba sin trabajo en la televisión.

“ Cuando ella llegó pidió mi cabeza, luego se fue al 9 y pidió que no me contraten . Una cosa es cómo una persona aprovecha el micro y quiere dejar a una persona en una situación que no se ajusta a la verdad y otra es no tener el valor y convertirte en un malagradecido por no contar la historia completa”, sentenció.

Rodrigo González aseguró que no es un malagradecido como dio a entender Magaly Medina y se animó a contar los motivos por los que se distanciaron.

