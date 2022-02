Ciberdelincuentes vaciaron cuenta bancaria de Moisés Piscoya, reconocido traductor de lenguaje de señas

Moisés Piscoya fue víctima de robo cibernético y la vaciaron una cuenta bancaria. Foto: TV Perú.

Ciberdelincuencia al acecho. El reconocido traductor de lenguaje de señas, Moisés Piscoya —quien ha trabajado en diversas coberturas en TV Perú como Aprendo en Casa— denunció haber sido víctima de ciberdelincuentes. Él mencionó que le sacaron una tarjeta de débito a su nombre para retirar S/1.500, luego de que se quedará sin servicio móvil. La denuncia lo realizó en sus redes sociales el martes 8 de febrero a horas de la noche en donde pidió apoyo a Osiptel al quedarse sin línea.

¿Hoy suplantaron (ayer martes) mi número. celular, de pronto no tenía servicio, tuve que bloquearlo, pero ya habían sacado de mi tarjeta de Saga, 1.500 soles con mi número. celular, pero cómo Movistar puede darle a otra persona mí número celular sin mi firma y autorización? Osiptel que puede hacer?”, señaló el intérprete de TV Perú en su cuenta de Twitter.

“Y cómo Falabella puede crear una tarjeta debito a mi nombre sin mi firma y autorización y sacar 1.500 soles de la tarjeta de crédito para depositarlo al débito (creado en ese momento) solo utilizando mí número celular suplantado? Qué se puede hacer Indecop i en este caso? ”, manifestó.

Moisés Piscoya fue víctima de robo cibernético. Denunció el hecho en su cuenta de Twitter. Captura de imagen: Twitter.

LOS HECHOS DEL ROBO

Ante la denuncia realizada en su cuenta oficial de Twitter, tuvo una entrevista con ATV Noticias hoy por la mañana del miércoles. Moisés Piscoya contó que la mañana del último martes le llegó un mensaje del mismo banco Falabella donde le decían que él había ingresado a la web desde un dispositivo extraño.

“Decía que, si no realicé eso, llamará a tal número. Muchas veces recibimos mensajes así con número de celular, pero esta vez sí era del banco. Llamé y dije que me habían enviado este mensaje, revisaron su sistema y me dijeron que no, que no había habido algún movimiento. Con eso ya me había quedado tranquilo, pero en la tarde, a eso de las 3 p.m. me quedé sin servicio”, detalló.

El relató que se quedó sin señal durante la tarde del último martes y una hora después observó que el dinero de su cuenta había sido sustraído sin explicación alguna, ya que él no había realizado ningún movimiento bancario. Asimismo, relató que incluso abrieron otra para obtener más dinero.

“Yo llamé a Movistar. Ellos en su sistema verificaron que mi número había sido entregado a otra persona. Durante esa hora que yo había quedado sin línea, sin servicio, ya habían entrado a mi banca Falabella a poder sacar dinero y abrieron una cuenta . Cuando llego a casa y me conecto al Wi-Fi veo que me habían llegado un montón de correos que decían que habían cambiado mi clave y habían abierto una cuenta débito, que yo no tenía”, señaló.

Moisés Piscoya denunció ser víctima de robo cibernético. Video: ATV Noticias.

LA RESPUESTA DE MOVISTAR Y FALABELLA

Luego de conversar con Movistar, llamó al banco Falabella quienes le confirmaron que sí hubo un cambio de clave para abrir una cuenta de débito. Como resultado y ante el poco apoyo que recibía, cuestionó a ambas empresas debido a que realizaba trámites solo con un número de DNI.

En tanto, la entidad bancaria señaló que reconocerá el dinero que le fue sustraído, pero tendrá que realizar una serie de trámites. “A un montón de personas le ha pasado lo mismo. (Primero) no tienen servicio y (luego) los ladrones ingresan a la aplicación para retirar el dinero. Me han dicho que me van a reconocer, pero que tengo que hacer ciertos trámites”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO