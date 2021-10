Mávila Huertas revela por qué renunció a Canal N y habla sobre su posible llegada a Willax

La periodista rompió su silencio tras sonada renuncia. (Foto: Instagram)

Rompió su silencio. Hace días se dio a conocer que Mávila Huertas presentó su carta de renuncia al Canal N, donde conducía el programa ‘2021′, por presuntos maltratos por parte del área de prensa.

Tras la salida de la presentadora, la periodista Rosa María Palacios señaló que Huertas había decidido dar un paso al costado “por los maltratos de Gilberto Hume”, director periodístico de Canal N y América TV.

Aunque mucho se rumoreó sobre su renuncia, Mávila Huerta permaneció en silencio. Sin embargo, en el programa ‘Sálvese quien pueda’ habló sobre su salida de la casa televisiva tras 16 años de trabajo periodístico.

¿POR QUÉ MÁVILA HUERTAS RENUNCIÓ A CANAL 4?

En entrevista con el programa conducido por Renato Cisneros y Josefina Townsend, Mávila Huertas explicó que solicitó su cese laboral por discrepancias con la dirección general de la casa televisiva.

“Yo me he ido de canal 4 por los problemas directos que he tenido yo con la dirección en una sumatoria de cosas”, indicó durante la entrevista.

Según contó, se retiró de la conducción de Cuarto Poder por una entrevista que realizó al criptoanalista Arturo Arriarán , que calificó de fraudulentas las elecciones de la segunda vuelta, que fue ganada por Pedro Castillo.

Mávila entrevistó al criptoanalista pese a no estar de acuerdo. (Foto: Captura América TV)

Mávila se enteró por fuentes externas y no por Gilberto Hume que este personaje había sido planteado por Carlos Raffo, quien fue asesor de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial.

“Yo dije que no me parecía la persona idónea para ser entrevistada en el marco de una discusión de fraude”, indicó Mávila.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la forma en cómo Canal N informó sobre el ataque del grupo de extrema derecha La Resistencia durante la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti.

Recordemos que el medio publicó una nota de portada con la imagen de Huertas calificando el hecho como una “protesta ciudadana” y no como una “agresión” hacia el exmandatario. “Eso es lo que finalmente detona (su renuncia)”, precisó.

Nota de Canal N sobre protesta. (Foto: Captura Twitter)

Además, confesó que creía que Clara Elvira Ospina, quien fue directora periodística de Canal N, fue despedida por una decisión política interna, debido a que la casa televisora estaba preocupada por el pase de Pedro Castillo a segunda vuelta.

MÁVILA HUERTAS SOBRE SU RUMOREADA LLEGADA A WILLAX TV

Tras renunciar a Canal N y América TV, muchos se preguntaron a dónde iría Mávila Huertas a continuar con su trabajo como periodista, por lo que se rumoreó que Willax TV era una opción bastante atractiva para ella.

Por ese motivo, Josefina Townsend le preguntó directamente a la exconductora de Cuarto Poder si se había unido al equipo periodístico del canal Willax.

Ante la interrogante, Mávila descartó dicha posibilidad entre risas y aseguró : “Ni soy roja, ni soy caviar, ni soy derecha bruta y achorada, correcto. Yo diría que soy una persona liberal”.

“De repente puedo estar más cerca de la derecha liberal, y creo que uno es libre de sentir y de ser de izquierda o derecha siendo periodista, mientras tú seas honesto con tus televidentes, mientras tus televidentes sepan lo que tú piensas y crees”, añadió.

NUEVOS CONDUCTORES DE CUARTO PODER

Tras la renuncia de Mávila Huertas a Cuarto Poder, Sebastián Salazar, hijo de Federico Salazar, y Tatiana Alemán fueron presentados como los nuevos conductores del dominical.

Muchos cuestionaron el ingreso de Sebastián a la conducción de Cuarto Poder debido a su parentesco con Federico Salazar y por su joven edad para asumir el cargo.

Sobre esto, el ahora conductor indicó que su presencia se debe a que la casa televisora buscaba un formato nuevo. “Llega un día y me dicen estamos viendo esto y estamos considerando la oportunidad de renovar el programa, caras más jóvenes”, indicó.

