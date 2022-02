Ricardo Mendoza de Hablando Hueva…: Conadis se pronuncia tras comentarios sobre persona con mutismo

Ricardo Mendoza de Hablando Hueva…: Conadis se pronuncia tras bromas sobre persona con mutismo

No han sido pocas las veces que Ricardo Mendoza , conductor de Hablando Huevadas, ha sido el centro de críticas por comentarios vertidos en sus presentaciones, pero ha sido la primera vez que las autoridades han pronunciado su rechazo a estos, específicamente a su burla de una víctima de agresión sexual. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) emitió un comunicado tras la viralización de otro video donde Mendoza se burla de una persona con discapacidad verbal.

Durante una emisión del programa Complétala de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hicieron alusión a una escena de relaciones sexuales que mantuvo una persona con mutismo; sin embargo, Gaspar cuestionó si esta fue consensuada. Luego, ambos imitaron a una persona con esta condición generando polémica. El video generó rechazo de varios usuarios en redes sociales y del propio Conadis.

“Conadis rechaza todo tipo de acto que denigre la identidad, dignidad y condición de las personas con discapacidad y grupos vulnerables”, se lee en el comunicado. “I nstamos a todas y todos los peruanos, de manera especial a personajes públicos, a difundir contenido de valor que sumen y promuevan la inclusión de las personas con discapacidad ”, agregó la institución que prefirió no nombrar a los personajes cuestionados y limitarse a señalar a dos “comediantes”.

Ricardo Mendoza de Hablando Hueva…: Conadis se pronuncia tras bromas sobre persona con mutismo

Al finalizar se logra leer una advertencia que señala que “ la burla y vulneración de la dignidad de una persona con discapacidad es discriminación y es sancionada de acuerdo a las normas vigentes” . El Conadis reafirmó su trabajo por la promoción del valor y capacidad de desenvolverse de manera autónoma en una sociedad que busca respeto de los derechos, igualdad de oportunidades y condiciones para las personas con discapcidad.

OTROS PRONUNCIAMIENTOS

El conocido intérprete de lengua de señas, Moisés Piscoya, se refirió a los desafortunados comentarios sobre una agresión sexual ocurrida en el transporte público. “¡No lo puedo creer! Dejen de burlarse. Esto #NoEsBromaEsViolencia Durante los últimos meses, ha habido violencia sexual a mujeres sordas q hasta ahora no han podido proceder en su denuncia porq la @FiscaliaPeru exigen intérpretes de LSP (Lengua de Señas Peruana) acreditados y aquí en Perú no los hay”, escribió en Twitter.

Agregó que todos los intérpretes son empíricos en el país, y están esperando que el Ministerio de Educación acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete, algo que es urgente.

A su vez, expuso un tema preocupante dentro de las mujeres con discapacidad. “Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuán presa fácil son para estos agresores, ¡porque no pueden denunciar en su idioma!”.

Moisés Piscoya criticó las expresiones de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar.

Por su parte, Rosario Sasieta, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue más allá y además de expresar su indignación contra Ricardo Mendoza, pidió sanciones a la Fiscalía. “Exigimos que a estos miserables que se han burlado del ultraje sexual a una niña les sea abierta una investigación fiscal inmediatamente. Todo tiene un límite”, señaló Rosario Sasieta.

Esto no quedó ahí, pues Sasieta ha iniciado una campaña en contra de estas figuras que se burlaron de un tema tan sensible.

“Quien se burla de una niña que ha sido víctima de un delito sexual no merece nada en la vida. Pido públicamente sean denunciados. Es imperativo que Fiscalía formule denuncia penal contra estos sujetos”, acotó Rosario Sasieta, que ha recibido el apoyo de varios usuarios de las redes sociales.

“¡Todas! Una niña que llora porque un delincuente la somete y la conductora diciendo ¿qué le pasa a esta cojuda? refiriéndose a la nena no tiene perdón. Fiscalía tutelen a los niños y accionen contra estos miserables”, señaló en otro momento la abogada.

SEGUIR LEYENDO