César Landa explicó cómo afecta la crisis política ante la comunidad internacional: “Se requiere consensos”

El canciller del Perú, César Landa se pronunció sobre la actual crisis política que afronta nuestro país y cómo esto nos afecta ante la comunidad internacional. Ante esto, el ministro explicó que se necesitan fortalecer los consensos.

Durante una entrevista en el programa Nada está dicho por RPP, el canciller refirió que “esta circunstancia de convulsión”, que se viene dando desde las elecciones del año pasado, debe darnos la fortaleza de “forjar los puntos de unidad e integración”.

Sobre la parte jurídica, aseguró que “está claro que es un gobierno legítimo y también hay una oposición que ejerce la función de control y fiscalización”.

En tanto en el área económico, “hay inversión de acuerdo a los índices que se han presentado el año pasado: mayor recaudación, PBI, fomento del empleo, el dólar que revalúa al sol”.

En conclusión, el ministro indicó que “el Perú internacionalmente avanza, pero a nivel interno se requiere también lograr puntos de consenso y de acuerdos” en la clase política.

Consultado sobre este grupo de parlamentarios que buscarían la vacancia de Pedro Castillo, tras la reunión que tuvo María del Carmen Alva y que fue expuesta por el semanario “En sus Trece”, el canciller rechazó todo acto que afecte a la gobernabilidad y a la gestión del jefe de Estado.

“Poniendo las cosas en orden, más que una salida simple de que se vayan todos, el Perú tiene la capacidad de encontrarse a sí mismo en estas situaciones de crisis”, opinó.

Respecto de la invitación al Perú para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ministro César Landa acotó que es una labor “de mediano plazo” que puede tomar varios años y requiere de políticas gubernamentales con “metas claras”.

Por otro lado, al preguntarle sobre los diversos cuestionamientos que vienen recibiendo los ministros tras designaciones y nombramiento en sus carteras, el canciller manifestó que si en caso hay que hacer ajustes se deberían hacerlo.

“La legitimidad de estas acciones gubernamentales hay que verlo no solo en el origen, sino en el desarrollo y resultado. Si hay que hacer ajustes correspondientes, se va haciendo como ha ocurrido en otros países”, expresó.

En esa misma línea fue consultado por el ministro de Salud, Hernán Condori, quien ha recibido diversas criticas y cuestionamientos por su desempeño como médico y las acciones que tomó en la gestión del departamento de Junín cuando trabajo junto a Vladimir Cerrón.

“Hay que evaluar en función de resultados concretos, pero también los cargos públicos requieren integridad, competencia, eso es tarea del premier y del presidente que nombran los ministros de diferentes sectores”, puntualizó.

Hace unos días en entrevista con el diario La República, César Landa habló sobre el desempeño del presidente Pedro Castillo y cómo ha mantenido su gestión en estos casi 7 meses desde que asumió el mandato.

“ No hay una escuela para presidentes, no hay una escuela para aprender la política en el Perú. (…) Yo diría que ninguno de nuestros presidentes estudió para ser presidente, ¿no?, o se preparó científicamente, ¿no? Tendrán habilidades, locuacidad, argumentación o algún aspecto técnico. Lo estuve acompañando al presidente en Brasil y en una cooperativa de desarrollo sostenible me sorprendió, porque tenía un conocimiento realmente práctico de agricultura por la forma como reconocía las plantas, las enfermedades, el tipo de tierra, cómo cosechar incluso. E incluso lo hizo manualmente, se remangó. Y los agrónomos y científicos observaban y valoraban…”, señaló y agregó que con la elección de Pedro Castillo se han reivindicado poblaciones de orígenes andinos.

