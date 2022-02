Martín Vizcarra: “María del Carmen Alva es la versión femenina de Manuel Merino”

Fotos: Infobae, TV Perú y Andina

El expresidente de la República, Martín Vizcarra fue entrevistado por Fernando del Rincón en CNN en Español luego de que el cuarto Gabinete liderado por Aníbal Torres ejerciera el cargo en el Consejo de Ministros. Tocó varios temas, pero entre ellos comparó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva con Manuel Merino de Lama llamándola “su versión femenina”.

“ No vaya a ser que salga Castillo y así como a mí me reemplazó el congresista (Manuel) Merino, tengamos como presidenta del Perú a la congresista Maricarmen Alva, la versión femenina de Manuel Merino. La población no la aceptaría, tenga la seguridad”, añadió.

Advirtió que la ciudadanía debe ser responsable de elegir a las autoridades y que el pueblo no solo desaprueba a Castillo, también al Congreso.

“La ciudadanía también tenemos que asumir nuestra responsabilidad para elegir mejores autoridades. No se trata solo que se vaya Castillo, la ciudadanía tampoco avala y respalda el accionar del actual Congreso ”, expresó.

PIDE NUEVAS ELECCIONES

En ese sentido, Vizcarra Cornejo indicó que fue vacado del cargo por un “golpe de Estado” del Congreso sin argumentos constitucionales y que el actual Legislativo pretende destituir a Castillo Terrones bajo la figura de “ineptitud”, algo que no estipula la Constitución Política.

“ Me sacaron por una venganza política utilizando el artículo 113 de la Constitución referido a la vacancia. Estuvo tan mal justificada la vacancia que la población misma revirtió este proceso en seis días ”, subrayó.

“ Este Congreso, siendo diferente, pretende cometer el mismo error: vacarlo (a Pedro Castillo). Sin embargo, si uno revisa el artículo 113, se da cuenta que no existe vacancia por ineptitud ”, sentenció.

Añadió que la única solución es que se convoquen nuevas elecciones tanto congresales como presidenciales. Así lo mencionó en su cuenta oficial de Twitter ayer en la noche.

El Perú está por encima de la ineptitud y ambiciones políticas. Escuchemos al pueblo: ¡Nuevas elecciones generales!

Sobre los elementos para vacar a Pedro Castillo, comparando lo ocurrido en su gobierno, dijo que no se pueden hacer paralelos. Porque ellos no tuvieron denuncias de corrupción mientras estaba en el gobierno. “A mí me sacaron por una venganza política. Estuvo tan mal justificada la vacancia que la población misma revirtió este tema”, aseveró. Ahora, asegura, la población se ha desilusionado de Castillo, y el Congreso quiere cometer el mismo error. Pero no existe vacancia por ineptitud, por no estar preparado para ser presidente. Cualquier decisión que tenemos debe ser amparada por la Constitución Política.

Del Rincón le pregunta si Castillo debe irse y Vizcarra respondió: “El Perú está viviendo actualmente un gobierno de ineptocracia. Y Castillo no puede continuar. Pero hay que buscar la forma legal y constitucional para dar un paso adelante y que no sea cuestionado. No solo con la suma de votos pueda infringirse la constitución y continuar en más años de inestabilidad”.

Agregó que la salida a la crisis política es que se vaya el gobierno del presidente Castillo, pero también tiene que dar una medida importante el Congreso para dar un paso al costado. Cree que la forma de salir de esta situación es usando los mecanismos constitucionales adelantar elecciones presidenciales y congresales. “La ciudadanía tiene que asumir la responsabilidad de elegir mejores autoridades. La ciudadanía tampoco avala al actual congreso. No vaya a ser que así como a mí me reemplazó el congresista Merino, tengamos como presidenta del Perú a María del Carmen alva, la versión femenina de Merino. El Perú no lo aceptaría”, refirió.





