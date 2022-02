Ascensos en la PNP: Ministerio Público tomará testimonio de oficiales investigados por irregularidades

Luego de que el ex subcomandante general de la Policía, Javier Bueno, denunciara irregularidades en el proceso de ascensos en la Policía Nacional, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, decidió iniciar una investigación preliminar sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en dichos nombramientos.

Cabe resaltar que este martes la Fiscalía recogió el testimonio de Bueno, el mismo que hace unas semanas, reveló -a través de una entrevista- que para los ascensos de oficiales en la policía, se habrían realizado cobros y denunció que Bruno Pacheco, y el excomandante general PNP, Javier Gallardo, habrían estado detrás de estos cobros indebidos.

En esa misma línea, el Ministerio Público informó que, en los siguientes días, recibirá las declaraciones testimoniales del coronel PNP, Manuel Rivera López; el ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza; de Enrique Goicochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe y Jorge Castillo Vargas, todos ellos coroneles de la Policía Nacional que participaron en el proceso de ascensos para el grado de general.

La Fiscalía de la Nación, detalló que a los investigados se les imputa hacer realizado gestiones o haber obtenido beneficios económicos a cambio de favorecer en estos procesos de ascensos.

“Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, dispone investigar a los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en el proceso de ascensos de oficiales del 2021 en la PNP”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

La decisión fiscal dispone solicitar a la Policía Nacional las actas de la propuesta institucional elaboradas por la junta selectora del proceso de ascensos al grado de general de armas, realizado en el 2021; así como el expediente que sustente el referido proceso.

PEDRO CASTILLO PIDE LA SALIDA DE LAS FF.AA. EN APOYO A LA PNP

El último lunes, el presidente Pedro Castillo estuvo presente en el mega operativo realizado por la policía en el distrito de El Agustino. Durante su mensaje, el jefe de Estado, anunció que las Fuerzas Armadas saldrán a patrullar en apoyo a la PNP durante el estado de emergencia de Lima y Callao.

Asimismo, solicitó al ministro del Interior coordinar para que cuanto antes se dé esta medida en la lucha contra la delincuencia.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, señaló el mandatario.

En ese mismo contexto, Castillo Terrones manifestó que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana”, sin embargo, manifestó que tendrán mayores recursos cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y los municipios se unan para erradicar la delincuencia que azota a la capital y al Primer Puerto.

En la lucha frontal contra la delincuencia, el ministro Alfonso Chávarry, expresó que no les dará tregua y se refirió a los ciudadanos extranjeros que llegan al país indocumentados.

“En el corto plazo justamente, mañana, en el Consejo de Ministros vamos a presentar un proyecto referente a la situación de los extranjeros. Están ingresando porque la frontera es muy grande, muy amplia. Está ingresando gente indocumentada”, declaró para RPP.

“Con nuestra autoridad competente y a través de los tratados internacionales, sacarlos, expulsarlos a estos señores porque no se puede permitir que venga un extranjero y haga lo que le viene en gana. Tienen que acondicionarse acá, a las normas de Perú. No puede ser que vengan y hagan pues lo que les viene en gana”, finalizó.

