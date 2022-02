Pedro Castillo sobre Hernán Condori: “Tenemos un ministro que sabe dónde está la necesidad”

Hernán Condori es el ministro de Salud en el cuarto gabinete de Pedro Castillo. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo sigue firme en su decisión de respaldar al ministro de Salud, Hernán Condori, pese a todos los cuestionamientos en su contra. El jefe de Estado se mostró decisivo al expresar que el actual funcionario del Minsa tiene la capacidad para dirigir dicho sector.

Durante la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en el distrito de San Juan de Miraflores, el Jefe de Estado agradeció también al exministro de Salud, Hernando Cevallos, por garantizar, apoyar y organizar las campañas de vacuna a la población peruana.

“Agradezco al exministro Cevallos por haberse fajado para garantizar la vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza de la posta con la escuela porque venimos de esa cantera donde más se necesita”, expresó.

Tras estas declaraciones, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, consideró lamentable la opinión del presidente.

“No se trata de que un médico de la chacra venga y conozca la salud. Es un comentario totalmente inadecuado e inoportuno, como si los médicos de la chacra conocieran más como es el sistema de salud. No estamos contra los médicos generales, estamos contra un ministro que no tiene el perfil de gestión . Ahora, todos los gremios tenemos que coordinar para tomar medidas y salir a las calles a protestar, no nos queda otra alternativa. Si no nos escuchan de buena manera, nos obligan a tomar medidas de otra naturaleza”, sostuvo.

Por su parte, Godofredo Talavera, de la Federación Médica Peruana, lamentó que una persona que no reúne requisitos y es cuestionado esté liderando y dirigiendo el Ministerio de Salud.

“Hay muchas personas con capacidad para ese cargo. Una manera de protestar es haciendo plantones, paros y huelgas. Pero lo que es seguro es que no vamos a permitir que una persona que lucra con la medicina y que engaña a los pacientes continúe en el Ministerio de Salud ”, anotó.

También criticó la designación Willian Córdova, un veterinario con especialidad en perros y gatos como asesor del Ministerio de Salud.

“Están sacando a gente técnica, preparada, que está luchando con esta pandemia, para poner a sus allegados sin ningún tipo de criterio ni capacitación. De inmediato haremos un paro. La huelga la vamos a analizar en una asamblea”, mencionó Godofredo Talavera.

Otro grupo que no quiso quedarse atrás y también pronunciarse por la inestabilidad en el sector salud, fue el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop). Su expresidente Teodoro Quiñones manifestó que hoy tendrá una reunión con el secretario general Manuel Vásquez para evaluar las medidas que tomarán.

“Nos ratificamos pidiendo la salida del ministro de Salud Hernán Condori y tendremos que tocar las calles nuevamente. Acuérdense de que Sinamssop enfrentó a Maraví y lo sacamos, hemos sacado a Molinelli, lo hemos sacado a Carhuapoma”, mencionó Quiñones.

Recordemos que el último domingo, el programa Cuarto Poder, reveló que el actual ministro de Salud se publicitaba en Chanchamayo como un médico con diversas especialidades, pero no contaba con la certificación requerida para el manejo de las mismas, por lo que estaría faltando al proceso de ética.

