Daniel Ahmed y el futuro del fútbol peruano: “La selección es un sueño actual, pero a futuro corre peligro”

Daniel Ahmed conoce el fútbol peruano pues estuvo desde el 2013 hasta el 2020 en diversos cargos.

La selección peruana viene cosechando buenos resultados a nivel internacional. Y es que desde que llegó Ricardo Gareca ha podido armar un plantel de jugadores comprometidos con el objetivo de competir y clasificar a los Mundiales. Sin embargo, Daniel Ahmed considera que este momento que vive la ‘bicolor’ es momentáneo, si es que no se trabaja desde el fondo por el futuro del balompié nacional.

“ La selección peruana de ahora es un sueño actual, pero el sueño a futuro no lo tenemos y corre peligro ”, indicó el entrenador en una entrevista realizada para el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Y es que eso no deja de ser una realidad. Es más que conocido que la Liga 1 de Perú tiene un nivel bastante inferior si la comparamos con otras ligas como la argentina o brasileña. Incluso, sin ir más lejos, con la chilena o ecuatoriana, cuyos equipos arrollan a los elencos nacionales en los Sudamericanos y en los mismos torneos de menores donde las carencias salen a relucir. Prueba de ello son las goleadas que sufrió Sporting Cristal en su participación en la Copa Libertadores Sub-20. Si bien en el primer partido goleó por 4 a 0 a Blooming de Bolivia. Los posteriores resultados desnudaron todas sus falencias: 7 a 1 en contra ante Independiente del Valle de Ecuador y 5 a 1 ante Caracas de Venezuela.

Justamente, sobre ello se refirió Ahmed, deslindando la responsabilidad al propio club ‘bajopontino’, pero sí al sistema que no funciona. “ El resultado que tuvieron los jóvenes de Cristal no los culpa de todo lo bueno que han hecho como club por el fútbol peruano. Hace mucho tiempo que vienen invirtiendo mucho en menores, en infraestructura. Pero forma parte de un sistema que no está bien en su conjunto ”, señaló el extécnico de Sporting Cristal, Alianza Lima y de la Sub-20 de Perú.

AUSENCIA DE UN PROYECTO DE MENORES

Del mismo modo, aclaró que no se llegó a implementar un sistema que haga crecer y descentralice el fútbol peruano, que principalmente se concentra en la capital. Por lo tanto, hay menos cantidad de jugadores para que los clubes elijan dada la baja competitividad. “ En Perú nunca se ha llegado a desarrollar un sistema de formación de menores. Los espacios donde se trabaja son en Lima, como si Perú fuera solo Lima. Por eso en regiones cuando un chico llega a los 13 o 14 años piensa en ser otra cosa y no futbolista”, añadió.

Las clasificaciones a los Mundiales se podría volver más complicado si no se mejora el trabajo de los menores. | Foto: AFP

RESPONSABLE DE LOS MALOS RESULTADOS

Por último, se refirió al principal responsable de estos catastróficos resultados que se vienen consiguiendo a nivel internacional. “ El culpable de la falta de formación de menores no son los propios clubes, sino el ente rector. Hasta que los equipos profesionales no estén obligados a tener menores o haya un torneo local que lo ligue, esto va a seguir así”, finalizó.

Todo lo explicado por Daniel Ahmed es bastante cierto. La selección nacional es una isla cuya protección la aleja de la cruda realidad que se vive en el torneo local y en la falta de un proyecto sostenido. Los constantes fracasos, no solo en los campeonatos de menores, sino también en las Copas Libertadores y Copas Sudamericanas dejan en evidencia la realidad que hay en el extranjero, donde los partidos se juegan a otro ritmo y se ven jugadores mejor preparados (a nivel técnico, táctico y psicológico).

Lo extraño aquí es que el mismo Ahmed tuvo a su mando el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , llegando a realizar visorías en distintas partes del país, pero se desconoce cómo habrá quedado exactamente ese proyecto que llevó a cabo. O en todo caso si el diagnóstico es aún más profundo.

