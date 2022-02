A qué hora juegan Real Madrid vs PSG EN VIVO: partidazo en París por octavos de final ida de Champions League 2022

A qué hora juegan Real Madrid vs PSG por octavos de final ida de Champions League.

Real Madrid vs PSG EN VIVO. ‘Blancos’ visitan este martes 15 de febrero a los ‘parisinos’ en el Estadio Parque de los Príncipes por octavos de final ida de Champions League. En esta nota conoce los horarios, canales y mucho más. ¡Se viene un partidazo de estrellas mundiales!

Escuadras protagonizarán el duelo más atractivo del torneo de la UEFA. Ambos cuentan con grandes planteles que pueden garantizar un tremendo espectáculo. El primer ‘round’ se llevará a cabo en París, donde si bien no hay un favorito, los de Mauricio Pochettino tienen la obligación de imponerse frente a sus hinchas.

Para lograrlo, PSG cuenta con sus principales hombres: Ángel Di María, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Este último se volverá a encontrar con su histórico rival de LaLiga Santander durante 15 años, cuando defendía los colores de Barcelona de España. Será algo inédito y maravilloso a la vez.

Uno de los que marcaría su regreso a la competencia es Neymar. El delantero brasileño lleva varios días entrenando con el primer equipo tras superar larga lesión y podría tener minutos frente a Real Madrid por Champions League. Todo está en manos del técnico argentino.

El que quedó descartado en PSG es Sergio Ramos. El defensa español se viene recuperando de una herida al gemelo y no jugará ante su exequipo, donde brilló como capitán y dejó un gran legado. Quizás tenga la oportunidad para el juego de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid, por su parte, solo tiene una duda: la presencia de Karim Benzema. El ‘Gato’, como lo llaman, no estuvo en los últimos partidos de su equipo, pero llegaría para el juego de Champions League. Lo esperarán hasta último hora. Carlo Ancelotti dijo que no arriesgará si no lo ve al 100%.

De todas formas, cuenta con el gran nivel individual de Vnicius y Rodrygo. Además de su fenomenal mediocampo conformado por Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Todos esto seguro serán de la partida frente a PSG en condición de visita.

Real Madrid entrenando en el Estadio Parque de los Príncipes de París.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS PSG

- Costa Rica / 2:00 p.m.

- Guatemala / 2:00 p.m.

- Nicaragua / 2:00 p.m.

- Honduras / 2:00 p.m.

- El Salvador / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Panamá / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Perú / 3:00 p.m.

- Colombia / 3:00 p.m.

- Ecuador / 3:00 p.m.

- Venezuela / 4:00 p.m.

- Bolivia / 4:00 p.m.

- Paraguay / 5:00 p.m.

- Uruguay / 5:00 p.m.

- Chile / 5:00 p.m.

- Argentina / 5:00 p.m.

- Brasil / 5:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS PSG

- Argentina / Star+ y Fox Sports.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Brasil / TNT Sports y HBO Max.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Costa Rica / ESPN y Star+.

- República Dominicana / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- El Salvador / ESPN y Star+.

- Guatemala / ESPN y Star+.

- Honduras / ESPN y Star+.

- México / TNT Sports y HBO Max.

- Nicaragua / ESPN y Star+.

- Panamá / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

- Estados Unidos / TUDM USA, Paramount+ y Univisión.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE REAL MADRID Y PSG

- 2019: Real Madrid 2-2 PSG (Champions League).

- 2019: PSG 3-0 Real Madrid (Champions League).

- 2018: PSG 1-2 Real Madrid (Champions League).

- 2018: Real Madrid 3-1 PSG (Champions League).

- 2015: Real Madrid 1-0 PSG (Champions League).

Trabajos de PSG pensando en Real Madrid por Champions League.

