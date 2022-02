Estrella Torres no hace caso a ampay de Tommy Portugal y dedica video romántico a su novio Kevin Salas por San Valentín

Estrella Torres dedica mensaje romántico a su pareja Kevin Salas. (Foto: Instagram/ Instarándula)

Estrella Torres ha preferido hacer caso omiso y no opinar sobre el ampay que protagonizó su expareja Tommy Portugal, quien fue captado besando a una jovencita. Sin embargo, a quién sí le ha invertido tiempo es a su actual novio, Kevin Salas. La joven lamentó mucho no poder celebrar el día de San Valentín con él, debido a unos shows que tiene que presentar en Trujillo, no obstante, no dudó en dedicarle un video romántico por esta fecha especial, además de una dedicatoria.

A través de su historia de Instagram, Estrella señaló que celebrará el Día de la Amistad y del Amor en Trujillo, además de expresar lo mucho que extraña a su pareja. “Feliz Día del Amor y la amistad a todos. Dios me los bendiga”, escribió a sus fans, pero también hizo una dedicatoria especial a Kevin Salas. “Feliz Día, mi amor. Te extraño como no tienes idea” etiquetando a Kevin Salas, con una carita triste y otra con ojitos de corazón.

En el video se puede ver a la cantante dándose besos con su novio, además de otros momentos disfrutando juntos. Por su parte, el joven tampoco dudó dedicarle un video. En este material se puede ver al modelo compartiendo momentos con Estrella Torres.

“Le diste un giro completo a mi vida, le diste a mi vida ese brillo que le faltaba, tu amor me hace bien. Contigo mi amor no tiene barreras ni límites. Eres mi tesoro, mi amor. Lo que siento por ti es amor infinito y del más puro. Feliz San Valentín, mi amor”, escribió Salas, mensaje que fue reposteado por la cantante en su historia de Instagram.

“Gracias por hacerme sentir cosas hermosas en mi pecho. Adoro todo lo que haces por mi. Gracias por tu amor hermoso, que me das todos los días e incondicional. Feliz día del amor mi (ícono de un pollo)”, respondió Estrella Torres en el post.

Estrella Torres le dedicó un mensaje romántico a su novio Kevin Salas. (Video: Instagram)

De esta manera, Estrella Torres dejó en claro que está en otro momento de su vida, tal cual como lo declaró a un medio local, cuando le preguntaron sobre el ampay que protagonizó el cantante Tommy Portugal.

“No opino porque estoy en otra etapa de mi vida. Estoy enfocada en mi carrera, soy feliz, que él rehaga su vida está superbién, le deseo lo mejor y vamos a seguir siendo amigos. Todo bien. (…) Le deseo lo mejor siempre”, comentó al diario Trome.

Como se recuerda, la pareja terminó su relación el pasado 2021, después de 7 años de romance. Poco tiempo después, la cantante conoció a Kevin Salas, su actual pareja. Y aunque han intentado vincularlos de nuevo a los cantantes, ellos han dejado claro que solo conservan una buena amistad, descartando una posible reconciliación.

Kevin Salas le dedica video a Estrella Torres por San Valentín. (Video: Instagram)

¿QUIÉN ES KEVIN SALAS?

Kevin Salas es un modelo de 30 años que conoció a Estrella Torres tras participar en su video musical. Ellos interpretaban a una pareja en la ficción, sin embargo, la química fue tal que traspasó la pantalla. Estrella comentó en varias oportunidades que algo pasó en esa grabación que los unió para siempre.

Aunque él no pertenece a la farándula, es muy asiduo a las redes sociales, donde no solo publica momentos que pasa con Estrella, sino también los constantes entrenamientos que tiene para mejorar su figura.

