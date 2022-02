50 Cents aparece de cabeza en el Super Bowl y fans quedan sorprendidos por su cambio físico: Los memes no faltaron

50 Cent apareció en el Super Bowl. (Foto: Reuters/ captura)

Este domingo 13 de febrero se celebró el Super Bow y la National Football League tenía una gran sorpresa para el público. Nada menos que a 50 Cents, quien apareció de forma repentina en el escenario. El esperado espectáculo del medio tiempo contó con numerosas estrellas, tales como Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick, sumándose de forma repentina y de cabeza el rapero.

Los organizadores supieron guardar muy bien el secreto, logrando la sorpresa esperada en el público, quien se encontraba extasiada por los show que se fueron presentando. De repente, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en medio de tanta emoción, 50 Cent apareció de cabeza cantando su tema ‘In da Club’, evocando el video de aquella canción (2003) .

Y si bien es cierto, causó impacto en sus fans, también notaron su cambio físico. Hoy en día el cantante tiene mucho más volumen del que tenías cuando interpretaba esta canción. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, llegando a ser tendencia en Twitter por este radical cambio y su particular entrada.

Cabe recordar que, In da Club es una canción del primer álbum comercial Get Rich or Die Tryin’ (2003) de 50 Cent. La canción fue producida por Dr. Dre y coproducida por Mike Elizondo. Ésta fue lanzada a finales de 2002 como sencillo principal y recibió buenas críticas.

A continuación algunos memes de los usuarios de Twitter:

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

Memes de 50 Cent en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Twitter)

EMINEM HINCÓ UNA RODILLA EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

Eminem, aprovechó su participación en el Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show para hacer un gesto que resultaría desafiante para la NFL. Después de cantar su éxito del 2002 “Lose Yourself”, el artista decidió hincarse.

Todo ocurrió cuando Eminem estaba en el escenario con Dr. Dre, quien se ubicaba en una especie de consola gigante. Al cambiar de lugar y dirigirse al piano, el rapero de St. Joseph (Misuri, EE. UU.) hincó su pierna izquierda, agachó la cabeza y puso su mano derecha en la frente.

Este acto de inmediato causó revuelo en las redes sociales, catalogándolo como un desafío para la NFL, pues alguno medios internacionales indican que la organización prohibió este acto. Sin embargo, no existe una pronunciamiento oficial al respecto. Incluso, otros medios indican que la NFL sabía de esto, pues Eminem lo había hecho en un ensayo previo.

El momento más tenso del show del entretiempo 3. Redacción:

SEGUIR LEYENDO: