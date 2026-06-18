Ignacio Buse será siembra en Wimbledon 2026: Perú vuelve a tener un cabeza de serie en un Grand Slam luego de 22 años

Ignacio Buse será preclasificado en Wimbledon 2026. Por lo tanto, evitará a los principales favoritos en Londres. Crédito: ESPN Tenis.

El tenis peruano vuelve a celebrar una noticia histórica. Ignacio Buse aseguró su condición de preclasificado para Wimbledon 2026 y se convertirá en el primer peruano sembrado en un torneo de Grand Slam en los últimos 22 años.

La eliminación del neerlandés Botic van de Zandschulp en el ATP 500 de Queen’s terminó de despejar cualquier duda respecto a la ubicación que ocupará el peruano en la próxima actualización del ranking ATP. De esta manera, ‘Nacho’ se mantendrá como mínimo en el puesto 35 del mundo e incluso podría escalar hasta la casilla 34, una posición que le garantiza integrar el grupo de cabezas de serie en el tercer Grand Slam de la temporada.

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La permanencia de Buse entre los 35 mejores jugadores del circuito dependía también de otros resultados en la gira previa a Wimbledon. El francés Corentin Moutet necesitaba alcanzar las semifinales en Queen’s para superarlo, algo que finalmente no ocurrió. Del mismo modo, el belga Raphael Collignon y el alemán Yannick Hanfmann requerían conquistar el ATP 500 de Halle, una posibilidad que tampoco se concretó. Finalmente, la derrota de Van de Zandschulp terminó por sellar matemáticamente la clasificación del peruano como sembrado.

Ignacio Buse será sembrado en Wimbledon. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

Se trata de un logro con enorme valor para el tenis nacional. La última vez que un peruano apareció como cabeza de serie en un Grand Slam fue en Wimbledon 2004, cuando Luis Horna llegó al All England Club como uno de los jugadores protegidos por el ranking. Más de dos décadas después, Buse rompe esa larga espera y confirma el crecimiento que ha experimentado durante las últimas temporadas.

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Los beneficios de ser siembra

La condición de sembrado representa una ventaja importante dentro de los Grand Slams. Al ubicarse entre los cabezas de serie, Buse evitará enfrentarse a jugadores mejor posicionados en el ranking ATP durante las dos primeras rondas del torneo. En otras palabras, no podrá cruzarse con ninguno de los 34 tenistas que lo superan en la clasificación mundial hasta una eventual tercera ronda.

El sorteo no había sido precisamente un aliado para el peruano en sus primeras experiencias en los grandes escenarios del circuito. En el US Open 2025, su debut se produjo frente al estadounidense Ben Shelton, entonces integrante del Top 10. Meses después, en Roland Garros 2026, el desgaste acumulado terminó pasándole factura frente al ruso Andrey Rublev, ubicado en el puesto 13 del ranking.

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Andrey Rublev se lleva el cuarto parcial por 7-5 y derrota a Ignacio Buse en cuatro horas de juego. ESPN

Ahora, gracias a su nueva condición, el panorama será distinto. Aunque en Wimbledon no existen rivales sencillos, el hecho de evitar a los principales favoritos en las primeras rondas incrementa las posibilidades de avanzar y sumar experiencia en una de las competencias más prestigiosas del calendario.

El balance de Ignacio Buse en césped

Tras su participación en Roland Garros, Buse optó por realizar una breve pausa para recuperar energías antes de iniciar la temporada sobre hierba. Su regreso a la actividad se produjo en el ATP 500 de Queen’s, torneo que marcó apenas su segundo partido oficial en esta superficie.

La primera experiencia del peruano sobre césped había ocurrido durante la fase clasificatoria de Wimbledon 2025, cuando fue derrotado por el francés Arthur Cazaux. Esta vez, sin embargo, logró dar un paso adelante. En su debut en Queen’s protagonizó una notable remontada frente al estadounidense Marcos Giron, salvando tres puntos de partido antes de concretar su primera victoria profesional sobre hierba.

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En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense

Posteriormente, en la segunda ronda, cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima, uno de los jugadores con mayor recorrido en esta superficie. Más allá de la derrota, el torneo dejó señales positivas para el peruano, que continúa adaptándose a las particularidades del césped de cara a Wimbledon.

Antes de llegar a Londres, Buse disputará el ATP 250 de Mallorca, donde seguirá acumulando minutos de competencia sobre hierba. Además, participará en la modalidad de dobles junto al italiano Luciano Darderi, una oportunidad adicional para ganar ritmo y confianza en una superficie que recién empieza a descubrir.