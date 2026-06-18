Pacientes pasan la noche y hacen largas filas para conseguir una cita en el Hospital Sergio Bernales ante la alta demanda de atención

Imágenes revelan la dramática situación en el Hospital Sergio Bernales de Comas, donde cientos de pacientes, incluyendo adultos mayores y personas en sillas de ruedas, deben formar colas interminables y hasta pernoctar para conseguir una cita médica. Exitosa

La búsqueda de atención médica en los hospitales públicos continúa como una de las principales dificultades para miles de ciudadanos. En distintos establecimientos de salud del país, pacientes y familiares enfrentan extensas esperas para acceder a una consulta especializada, situación que genera preocupación entre quienes dependen del sistema público para tratar enfermedades y realizar controles médicos.

En Lima Norte, esta problemática se refleja con claridad en el Hospital Sergio Bernales, ubicado en el distrito de Comas. La alta demanda de servicios médicos y la limitada disponibilidad de citas obligan a numerosos usuarios a acudir desde la madrugada e incluso a pasar la noche en las instalaciones con la esperanza de conseguir un cupo.

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Durante una visita al centro hospitalario, se constató la presencia de largas filas en las áreas de admisión. Adultos mayores, madres con niños pequeños, gestantes y personas con diversas afecciones permanecían durante varias horas en espera de una oportunidad para programar una consulta médica. La situación se repite de forma cotidiana, según relataron los propios pacientes.

Pacientes afrontan extensas esperas para acceder a consultas

El Hospital Sergio Bernales constituye uno de los establecimientos de salud más importantes de Lima Norte. Sin embargo, la gran cantidad de usuarios que acude diariamente supera la disponibilidad de citas en varias especialidades, según los testimonios recogidos en el lugar.

Una de las pacientes entrevistadas explicó las dificultades que enfrenta para acceder a atención especializada. “Para tres meses, tres meses. Yo estoy, mire, desde el año pasado”, manifestó a Exitosa al referirse al tiempo que lleva intentando obtener una cita.

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La misma usuaria indicó que las vacantes disponibles suelen agotarse rápidamente. Según su relato, las personas deben acudir desde muy temprano para tener alguna posibilidad de acceder al servicio. “Desde seis de la mañana”, respondió cuando se le consultó sobre el horario de llegada al hospital.

Especialidades médicas concentran la mayor demanda

La imagen muestra a pacientes haciendo fila por la noche en el Hospital Sergio Bernales de Lima para obtener citas médicas, debido a la alta demanda en especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes también señalaron que algunas áreas presentan mayores dificultades para la asignación de citas. Entre ellas figuran especialidades relacionadas con enfermedades reumatológicas y traumatológicas, donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Otra usuaria explicó que lleva varios meses intentando conseguir una consulta médica. “Hace tres meses estoy intentando encontrar esta cita de reuma”, señaló durante la entrevista realizada en el hospital.

La paciente añadió que existe una percepción generalizada entre los usuarios respecto a la escasez de vacantes en determinadas especialidades. “Reuma, trauma y gastro, creo que son los más, esto, que no hay”, expresó al describir las dificultades para acceder a esos servicios.

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Las imágenes registradas en el establecimiento mostraron una sala de admisión con una elevada concentración de personas. Según la descripción realizada durante la cobertura informativa, la fila recorría varias veces el perímetro del área destinada al trámite de citas.

En los pasillos también se observó a pacientes que aguardaban atención médica en sillas de ruedas. La presencia de adultos mayores con movilidad reducida evidenció las complicaciones que enfrentan sectores particularmente vulnerables de la población cuando requieren atención especializada.

La gran cantidad de usuarios obligó a algunos pacientes a llevar bancas, mantas y otros implementos para permanecer durante varias horas en el lugar. De acuerdo con el reporte, algunas personas optan incluso por pasar la noche en los alrededores del hospital con el propósito de asegurar una ubicación en las filas de atención.

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Usuarios solicitan mayor disponibilidad de cupos

La imagen muestra a pacientes pernoctando en una sala de espera de hospital y formando largas filas para obtener citas médicas, reflejo de la alta demanda de atención en Reumatología y Traumatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta situación, los pacientes expresaron su preocupación por la limitada cantidad de citas disponibles. Una de las entrevistadas pidió que se amplíe la oferta de cupos para facilitar el acceso a las consultas médicas.

“Que haya más, más cupos para que pueda alcanzar, pues”, manifestó la usuaria al referirse a la necesidad de incrementar la disponibilidad de atenciones.

Los testimonios recogidos reflejan las dificultades que enfrentan numerosos ciudadanos cuando requieren servicios especializados en el sistema público de salud. En el Hospital Sergio Bernales, las largas filas, las horas de espera y la alta demanda continúan formando parte de la experiencia diaria de quienes buscan una cita médica.

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