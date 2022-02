Melissa Paredes revela que pensó en atentar contra su vida tras ataques por ampay con Anthony Aranda: “Tengo que estar viva por mi hija”

Melissa Paredes no descarta tener un hijo con Anthony Aranda. (Foto. Instagram)

Melissa Paredes ha estado en el ojo de la tormenta después de protagonizar un ampay con Anthony Aranda, estando aún casada con Rodrigo Cuba. Más aún cuando decidió formalizar con el bailarín. Ante ello, la joven confiesa los duros momentos que ha pasado, y que ser presa de las críticas le ha llevado a pensar lo peor, incluso, atentar contra su vida.

Asimismo, remarcó que Anthony ha sido su gran soporte, aquella persona que lo acompaña en las buenas y en las malas. Melissa Paredes está muy convencida de su amor y descarta que sea una persona interesada ni arribista.

“Absolutamente todo fue difícil para mí y no me victimizo como algunos creen, solo que siento que a las mujeres se nos juzga más que a los hombres. Creo que si un ministro le pega a una mujer, no hacen tanta bulla, pero una mujer hace algo y es lo peor para este país, eso me choca bastante como ser humano”, indicó Melissa a Trome, resaltando que a pesar de los duros momento, hoy en día es feliz con Anthony Aranda, a quien llama “bebé” y ya le dice “te amo”.

La exconductora de TV resaltó que Anthony ha sido su gran soporte y que, al principio, solo se comunicaban por videollamada porque no se podían ver. “Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, acotó la joven, calificando al coreógrafo como una persona madura..

“Anthony es una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer”, recalcó.

Melissa Paredes dice que besó por primera vez a Anthony Aranda el día del ampay. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES NECESITÓ AYUDA PSICOLÓGICA PARA SALIR ADELANTE

En otro momento confesó que los ataques fueron tantos que no llegó a atentar contra su vida, pero sí lo pensó. Es ahí donde decidió buscar ayuda profesional, no solo por ella, sino principalmente por su pequeña.

“Tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad” , dijo.

“No lo hice (atentar contra mi vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional” , remarcó.

Finalmente, aunque no quiso opinar sobre lo dicho por Paula Manzanal contra Anthony Aranda, Melissa Paredes defendió a su actual pareja, y negó que él le haya “sembrado” el ampay.

“Jamás lo he pensado ni imaginado porque no conocen cómo es, el día que lo conozcan bien sabrán que no es como lo han pintado. ¿Interesado o arribista? Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es”, señaló Paredes, quien no descarta darle un hijo más adelante.

“Más adelante, todavía no porque Mía tiene cuatro años, recién estamos comenzando. (...) Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más”, resaltó.

MELISSA PAREDES ASEGURA QUE BESÓ POR PRIMERA VEZ A ANTHONY ARANDA EL DÍA DEL AMPAY

A principios de febrero, Melissa Paredes fue abordada por las cámaras de Magaly TV, La Firme y, a diferencia de la vez anterior - cuando enfrentó a una reportera por llamar “amante” a Anthony Aranda, esta vez lució bastante tranquila. Incluso, sorprendió con una confesión. La joven asegura que el día del ampay, Anthony Aranda y ella se dieron su primer beso.

Estas palabras sorprendieron al reportero, quien le preguntó si estaba segura, y ella reafirmó sus palabras. “Anthony y yo, el primer beso que vieron fue ahí (en el ampay), fue el primer beso”, señaló Melissa Paredes.

“¿Estás segura? ¿me lo puedes jurar?”, le preguntó el reportero. “Sí, claro”, respondió Melissa Paredes, muy segura de su respuesta.

Melissa Paredes asegura que besó por primera vez a Anthony Aranda. (Video: Magaly TV, La Firme/ ATV)

