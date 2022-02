Fiorella Flores sobre el fenecido ‘Esto es Habacilar’: “Habacilar fue icónico pero cumplió su ciclo, ¿por qué forzar a que regrese?” | ENTREVISTA

Fiorella Flores presenta la obra presencial La Vida Resuelta este 25 de febrero. (Foto: Instagram)

Fiorella Flores es hoy en día una actriz y madre de 36 años. Se ha abierto paso en el mundo artístico desde muy joven, cuando ganaba eventos de belleza hasta llegar a ser finalista del Miss Perú 2005. En el 2006 fue convocada para la serie Así es la Vida, sin embargo, su fama llegó cuando integró el recordado programa Habacilar, en el 2007, espacio al que le guarda mucho cariño.

Y es que tanto fue el éxito que tuvo la propuesta conducida por Raúl Romero que en enero del 2022 lanzaron una nueva versión de Habacilar, esta vez a cargo de Roger del Águila y Johanna San Miguel. Sin embargo, fue retirado del aire en menos de un mes, el último viernes 11 de febrero.

Previo a la repentina despedida de Esto es Habacilar, Fiorella Flores brindó unas declaraciones a Infobae, donde además de contarnos de la obra de teatro que viene promocionado, La Vida Resuelta, se refirió a este reciente proyecto de América TV.

Fiorella regresas este 25 de febrero con una nueva obra, La Vida Resuelta, ¿cuál será tu personaje?

Mi personaje es Raquel, está embarazada, pero algo va a pasar ahí que va sorprender al público (risas). La Vida Resuelta es una obra súper divertida, es una comedia española donde hay 5 personajes, interpretados por Carolina Cano, Alonso Cano, Pierina Parodi, Jean Paul Neyra y por mi. Poco a poco se va ir conociendo el fin de cada uno de ellos, son papás que se encuentran en una guardería, cada uno postulando para una vacante para su hijo.

Después de mucho tiempo regresas al teatro presencial...

¡Sí! Nos vamos a presentar de forma presencial, algo que me parece hermoso después de tanto tiempo. Además de divertirse mucho, el público va a sacar un mensaje. Yo me siento muy contenta, extrañaba el teatro, ese contacto con la gente. Estoy muy emocionada también porque me he reencontrado con amigos actores. En un teatro renovado como lo es el Teatro Julieta. Así que estamos ensayando mucho, los días se pasan volando (emocionada y ansiosa).

Te reencontraste hace poco con tus compañeras de Habacilar; Tracy Freundt y Thalía Estabridis

Me sentí muy bien, yo me emociono mucho cuando me reencuentro con mis amigas, con la gente que he trabajado. Nosotras mantenemos una amistad, siempre es bonito verlas. Verlas crecer no solo como profesionales sino como madres.

Tus compañeras regresaron a la pantalla con una nueva versión de Habacilar, ¿tú sabías de esta propuesta?

Para nada, tampoco me propusieron nada ni me llamaron para Esto es Habacilar.

¿Y has visto el programa?

No he visto nada, de verdad.

¿Ni por curiosidad cambiaste el canal?

(Risas) Realmente no he tenido tiempo, te soy super honesta, con mi embarazo y dos hijos más, imagínate. Además, estoy con mi marca, con un proyecto de deportes, más los ensayos. Estoy estudiando también para coaching y diseño de modas. No he tenido tiempo de ver televisión.

No lograron el rating que esperaban...

Tal vez si no le hubieran puesto casi el mismo nombre, el público no hubiera reaccionado con tanta expectativa pensando que era el mismo programa. Es que también creo que hay programas que cumplen su ciclo, Habacilar fue un programa icónico, que va a recordar todo el mundo, ¿por qué forzar a qué regrese? no es necesario forzar a que vuelva algo que fue tan exitoso en su tiempo.

¿Consideras que fue mala idea que regrese Habacilar como Esto es Habacilar?

No sé, (pausa) entiendo que a veces se quiere forzar como sea algo, pero ya no es lo mismo porque ya tuvo su momento. Por eso siempre es bueno renovar cosas, nuevos proyectos, nuevos formatos. Así se van creando nuevos estilos de programas que también marcan etapas.

Esto es Habacilar salió del aire el pasado viernes 11 de febrero. (Foto: América Tv)

¿Te refieres a que saquen nuevos programas en lugar de revivir otros?

Sí, como te repito, creo que no era necesario forzar algo que fue súper icónico.

Entonces, ¿tú no hubieras sido parte de esta propuesta?

A mi me encantaría ser conductora, pero para un programa nuevo. Ahí sí lo podría analizar.

¿Y has conservado la comunicación con Raúl Romero?

Hace tiempo que no hablo con Raúl, pero siempre están los bonitos recuerdos de él y del programa. Raúl siempre ha sido muy divertido. La pasabas muy bien en cada programa, era como una terapia para mi, me gusta recordarlo así, era muy cómodo trabajar con él.

Estar en Habacilar le abrió las puertas a muchas modelos...

La televisión siempre te da un trampolín para salir adelante, te abre puertas. Si a uno le gusta el arte va a seguir adelante. Creo que a cada una de mis compañeras les va bien en su rubro. En mi caso, yo me he abocado en la actuación, gracias a Dios he tenido varias propuestas.

¿Cuándo das a luz?

El 1 de julio, todavía falta (risas).

DATO: Fiorella Flores presenta la obra La Vida Resuelta en el teatro Julieta. La temporada inicia el 25 de febrero y correrá los viernes, sábado y domingo a las 8 p.m. hasta el domingo 13 de marzo. La preventa ya ha dado inicio y se extenderá hasta el viernes 18 de febrero con entradas a S/ 30 nuevos soles.

SEGUIR LEYENDO