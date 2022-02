El estafador de Tinder: conoce a la única mujer que no cayó en las garras de Simon Leviev. (Foto:Captura)

El documental llamado “El estafador de Tinder” o “The Tinder Swindler”, nos cuenta un drama basado en la historia de real de mujeres que fueron estafadas por un solo hombre, se trata del israelí Shimon Heyuda Hayut, quien se presentaba con el nombre de Simon Leviev ante todas las mujeres con las que tenia una cita, pero una de ellas notó extraños comportamientos y esto ayudó a que no se vuelva en una víctima más.

El nombre de Simon Leviev lo utilizaba con el fin de hacerse pasar por el hijo de un exitoso empresario de diamantes , llamado Lev Leviev, quien por supuesto, no tiene vínculo alguno con el multimillonario.

La forma de engañar y enredar a sus víctimas iniciaba a a través de Tinder, una aplicación en la que las personas se conocen y programan citas para establecer una relación. En esas primeras citas Shimon Hayut sorprendía a sus víctimas con una lujosa cita y además mostraba su “poderío e importancia” en el mundo de los negocios.

Sin embargo, eso fue lo que llamó la atención de una de sus citas.

LA MUJER QUE NO CAYÓ

Cuenta Valeria Calpanchay, de origen argentino pero con residencia en Alemania que en el 2018 se mudó al país europeo por motivos laborales. Durante su estadía en dicho país, tuvo que residir en ciudades distintas y es en Múnich donde tiene ganas de conocer gente nueva para así establecer nuevas amistades. Se descargó la aplicación de Tinder y se topó con un perfil de un hombre aparentemente exitoso. Ambos coincidieron en darse me gusta (o match) y “Simon” le pidió su número de WhatsApp. La conversación se volvió frecuente hasta que quedaron en tener una cita en una de las calles más lujosas de Múnich.

“Nuestra cita fue muy espontánea y sucedió un día después de que coincidimos. Acababa de terminar el trabajo y me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba libre para encontrarnos. Creo que envió un mensaje de voz”, dijo la argentina en su relato para el diario inglés The Mirror.

Según Calpanchay el estafador de Tinder la llevó al restaurante más caro, a una lujosa tienda de cigarros y finalmente a una cafetería, pero en esa cita habían comportamientos extraños que no le cuadraron a Valeria.

Fue e l comportamiento extravagante y llamativo del estafador lo que la hizo dudar de que se tratara de un millonario. A ello se sumó una pregunta que evadió contestar Shimon y era sobre cuál era el país del que provenía . Cuando sucedió esto el timador cambió de tema, generando extrañeza en la argentina. Otro de los comportamientos raros que notó era que el estafador tenía dos teléfonos y que justo en plena cena recibió llamadas extrañas en las que hablaba de negocios y montos millonarios, su duda fue creciendo.

“Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario [...] y quién habla de dinero delante de un extraño?, pensaba mientras veía su exagerado actuar.

Valeria señaló a “Simon” como un tipo hablador y hasta narcisista, pero mientras lo observaba, este comenzó a hablar de chicas que le enviaban fotos que él no pedía y eso terminaba desencajando más a Valeria.

“Era raro que él hablara de otras chicas, diciendo que siempre le enviaban fotos, incluso me mostró algunas. No me fiaría de alguien que le muestra fotos privadas a otras chicas”, señaló.

Valeria Calpanchay tuvo una cita con el estafador de Tinder, pero su intuición hizo que se alejara de él antes de volverse en una víctima. (Foto:Captura @here_valeria)

Según relata la cita duró una hora aproximadamente. Cuando ya estuvo en su casa “Simon” le envió un mensaje en el que la invitó a una fiesta en su casa y ella lo rechazó, indicando que ya estaba en pijama y era muy tarde. Luego de esa cita, nunca más volvieron a hablar ni a verse.

Según el documental la táctica principal era en la primera cita, ahí deslumbraba a sus víctimas con lujos y esta era la mejor forma de convencerlas de que se trataba de un hombre exitoso. Según el documental, esa táctica inició con una estafa emocional.

