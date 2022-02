Con Luis Abram en cancha, Cruz Azul cayó 1-2 ante Necaxa por el Clausura de la Liga MX

El último sábado, Cruz Azul perdió el invicto, tras caer 1-2 ante Necaxa, quien lo dio vuelta con un gol de Rodrigo Aguirre a los 90′+5 del partido por fecha 5 del Clausura 2022 Liga MX.

El gol para Cruz Azul lo hizo Juan Escobar (34′) vía penal, pero Giménez niveló con remate de cabeza a los 84 y Aguirre convirtió en los descuentos para darle el triunfo a los ‘Rayos’. Con el resultado, Necaxa suma seis puntos con los que se coloca en el décimo puesto, mientras está en el tercer puesto con 10 puntos a un punto de los líderes Atlas y Puebla, que tienen 11 unidades.

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul decidió hacer ingresar al peruano Luis Abram en reemplazo de Julio César Dominguez, cuando el reloj marcaba el minuto 77. De esta manera, el ex Granada de España sumó un total de 24 minutos en los dos partidos que lleva con el elenco “Cementero”.

Con respecto al juego de este sábado, Luis Abram solo tuvo un error en el gol triunfal de Necaxa, puesto que chocó con su compañero Pablo Aguilar en la marca de Rodrigo Aguirre, sin embargo, ambos se incomodaron y el delantero de Necaxa aprovechó un mal despeje para convertir y darle los tres puntos a su equipo.

Ahora, el miércoles, Cruz Azul enfrenta a Forge FC por los octavos de final ida de la Concacaf Champions League. El partido se jugará en el Tim Hortons Field de Canadá a las 20:00 p.m. (hora peruana).

Posteriormente, el domingo, Cruz Azul visita a Toluca por fecha 6 del Clausura 2022 Liga MX, en un duelo donde ambos están obligados en conseguir los tres puntos, si desean conseguir el título de la temporada.

¿Qúé dijo Juan Reynoso tras la derrota ante Necaxa?

El técnico de La Máquina indicó que la institución está por encima de cualquier miembro del equipo y recalcó que todos trabajan para dar resultados. “Lo del grupo está más fuerte que nunca, realmente hoy los felicitaba en la charla porque pocas veces vi el comportamiento de ellos y mi relación con Jaime (Ordiales) es la de un entrenador con un director deportivo, cordial, profesional y no sé qué más pueda agregar; no pasamos Navidad juntos ni Año Nuevo juntos, pero nosotros somos empleados del club y queremos que el club pelee arriba”, externó en conferencia de prensa tras la derrota de 1-2 ante Necaxa en la quinta jornada del Clausura 2022.

“Esto lo sabe Jaime (Ordiales), lo sabe Víctor (Velázquez), somos profesionales, queremos lo mejor para el club, queremos resultados, eficacia y rendimiento y lo otro es parte del folclor, si te llevas bien o mal. Yo salí campeón de repente llevándome mal con un compañero de zaga, pero en la cancha eso no se notaba y ese es el secreto del futbol”, agregó el técnico peruano.

No obstante, Reynoso salió a conferencia de prensa molesto por el rendimiento y resultado ante Necaxa, pero dejó en claro que ante los problemas se debe priorizar la institución: “Creo que entendemos que quien habla es un agradecido de la institución, desde mi época como jugador. Pase lo que pase, va a haber siempre un técnico, un presidente, un director deportivo, un entrenador y jugadores, nosotros tenemos que dar certeza con buenos rendimientos y buenos resultados, lo otro es entrar en una situación de hablar de más la situación, pero hoy con lo último que vimos no estoy para hablar de otras cosas puntuales que no sea la mejora del equipo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO