Universitario: Álvaro Gutiérrez atribuyó el triunfo crema al trabajo de Gregorio Pérez

Universitario de Deportes venció 3-0 a la Universidad San Martín por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 y el técnico crema debutante Álvaro Gutiérrez afirmó que el triunfo es “mérito” del estratega Gregorio Pérez debido a que mantuvo el sistema y juego del equipo.

Álvaro Gutiérrez, que reemplazo al saliente DT Gregorio Pérez en Universitario, llegó al club recientemente y con solo cuatro días de trabajo en la última semana afrontó el partido con San Martín, que terminó con un triunfo para el cuadro crema. El estratega crema ponderó lo hecho por su compatriota.

MÉRITO DE GREGORIO PÉREZ

“Yo generalmente, juego con línea de cuatro, y a veces utilizo 4-2-3-1 o 4-1-2-3. Nosotros hicimos una práctica y realmente no nos gustó como había salido con otro tipo de sistema. Preferí mantener un sistema que ya habían utilizado. Realmente toqué muy poquito, es mérito de Gregorio Pérez todo este funcionamiento. Solamente di unos pequeños conceptos. Agradezco a los jugadores la disposición que tuvieron para tratar de hacerlo. Tuvimos poco tiempo de trabajo, prácticamente era más hablado que trabajo en cancha porque había que recuperar a los jugadores y no se podía forzar mucho por la cercanía del partido”

ANÁLISIS DEL PARTIDO

“Me quedé más tranquilo recién cuando metimos el segundo gol. Ahí me quedé más tranquilo. Sabemos que era un equipo que venía con dificultades, pero por los jugadores, la alineación y los comentarios, y después se vio en la cancha, es un equipo que sabe manejar la pelota, que tiene mucha movilidad en el medio, fue un rival complicado. Nosotros tuvimos algunas chances más en el primer tiempo, pero lamentablemente no las pudimos concretar y cuando metimos el segundo gol (70′ del 2° tiempo) me quedé más tranquilo y se abrió el partido a favor nuestro”

DEBUT CON TRIUNFO

“(Un debut) parecido. Tuve un 5-2, 3-1 a favor y un 4-1 a favor así que bueno mis debuts han sido buenos. Hoy arrancamos en cero y eso es bueno. Tenemos jugadores que en cualquier momento pueden anotar. Hoy erramos muchos goles, pero las situaciones que es lo más difícil de crear estuvieron allí y eso me deja tranquilo”

Universitario venció 3-0 a San Martín por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1

Por su parte, el atacante de Universitario Luis Urruti valoró la actitud del equipo ante San Martín y resaltó la importancia de mantener la misma plantilla del 2021. “Es importante mantener la base del año pasado. Es fundamental y luego que sumen 2 o 3 jugadores, pero creo que lo importante es que hay equipo, todos tiramos para el mismo lado y eso es lo más importante, que todo el grupo esté metido en el objetivo. Contento con los dos resultados que hemos obtenido y hay que seguir por este camino que es el correcto”

RESUMEN Y GOLES DEL UNIVERSITARIO 3-0 SAN MARTÍN

Universitario sumó su su segundo triunfo al hilo en el certamen ante San Martín por la Liga 1

