Natacha de Crombrugghe: Rescatistas no continuarán con la búsqueda por falta de apoyo de autoridades locales

Policías y rescatistas buscan a la turista Natacha de Crombrugghe, pérdida en el valle del Colca desde el 23 de enero. Fotos: Andina/Facebook

El grupo de diez rescatistas que iniciaron la búsqueda de la turista belga, Natacha de Crombrugghe, en el valle del Colca han decidido abandonar la búsqueda debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades locales. Así lo informó Joel Quicaña, rescatista que el último sábado se unió a esta labor.

El brigadista detalló que para poder hacer la caminata desde Cabanaconde hasta el Centro Poblado San Juan de Chuccho hay una distancia de siete horas, por lo que habían solicitado combustible a la empresa Autocolca, para poder viajar en carro. Sin embargo, este nunca llegó.

“El ingeniero de Autocolca no quería apoyar en nada y mi grupo ha decidido regresarse. Nosotros queríamos bajar a peinar la ruta de Sangalle hasta San Juan de Chuchco y para eso necesitamos que una camioneta nos recoja, porque íbamos a bajar caminando desde Cabanaconde y eso es agotador y lejos. Bueno nos manifestó que no tenían camioneta. Nosotros les dijimos que teníamos camioneta y que nos apoyen con combustible, pero dijeron que tampoco tenían y que no era posible”, expresó.

Quicaña también contó que su equipo solicitó ayuda al alcalde de Cabanaconde, Christian Callany Benavides. Pero se negó a apoyar a las rescatistas cuando estos le solicitaron hospedaje por el largo recorrido que realizan en la búsqueda.

“Nos molestó un poco, porque nosotros lo llamamos al alcalde para ver si nos podía brindar hospedaje. La primera noche nos dijo ya ‘espérenme un ratito, ahorita vengo’, llegó la media noche y nunca vino. Al siguiente día tampoco. Nosotros no queríamos pago, ni sueldo, pero al ver que estamos en este lugar al menos queríamos apoyo con un servicio”, dijo.

Los rescatistas contaron que desde que decidieron sumarse a la búsqueda han cubierto con todos sus gastos de movilidad y alimentación por cuenta propia. Debido a esta indiferencia, han decidido volver a la ciudad de Arequipa.

Por el momento, en la zona aún permanecen 30 policías, integrados en tres brigadas, que recorren la margen izquierda del Valle del Colca. También cuentan con un dron de alta tecnología especializado en la zona del mirador de San Miguel.

ALCALDE DE AREQUIPA ACEPTA QUE NO HAY SEÑALIZACIÓN EN EL COLCA

Natacha de Crombrugghe llevan más de 15 días buscando a la turista belga. Recordemos que la joven de 28 años llegó a nuestro país para conocer el Cañón del Colca.

Por su parte, el alcalde de este distrito, Christian Cayani Benavides, manifestó que Cabanaconde siempre ha sido una localidad segura. “Esta situación nos preocupa bastante porque nos están mostrando como un lugar peligroso cuando no lo es. Cabanaconde siempre ha sido tranquilo, no hay delincuencia o no se han reportado actos delictivos de mayor naturaleza. Esperemos la aparición de la señorita”, indicó a los medios de comunicación.

Expresó que la falta de señalización y letreros de advertencia en los caminos que descienden al Cañón del Colca, Cayani sostuvo que es responsabilidad de Autocolca, pero que pese a sus pedidos reiterados, no les hacen caso.

Se está tomando en cuenta es la participación de la policía belga en nuestro país, por lo que no se ha descartado que se unan en la búsqueda de Natacha Crombrugghe.

Quien también se ha unido a la cruzada de la búsqueda es la Municipalidad de La Molina, quien ha puesto a disposición de la región Arequipa el moderno dron “DJI Dual” con visión infrarroja para apoyar en la búsqueda de la turista belga.

“Este moderno equipo ha funcionado eficazmente en nuestro distrito, ya que hemos encontrado personas desaparecidas en las laderas del cerro Centinela, también en diferentes parques ecológicos gracias a la cámara térmica que permite detectar la temperatura corporal del cuerpo vivo o inerte”, señaló Jovan Jevtic, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

