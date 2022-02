Natacha de Crombrugghe y los otros casos de desapariciones en Arequipa

Natacha de Crombrugghe sigue desaparecida en el valle del Colca. Foto: Facebook

Sigue la búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe, desaparecida desde el 23 de enero pasado en el valle del Colca, en Arequipa. Ese día salió de su hospedaje, ubicado en el distrito de Cabanaconde, y fue la última vez que se le vio.

Los padres de la europea, que llegaron al Perú con ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, y los equipos de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen en una intensa indagación sobre el paradero de la joven de 28 años. Están utilizando drones, guías de montaña, voluntarios y al perro Wally, un can experto en el hallazgo de personas. No obstante, aún no hay rastro de ella.

Este no ha sido el único caso de desapariciones en lugares turísticos de Arequipa. Tal vez el más recordado y mediático es el de Ciro Castillo. También hay otros casos que remecieron el departamento peruano.

CIRO CASTILLO

En abril de 2011, Ciro Castillo y su pareja Rosario Ponce se perdieron en el valle del Colca. Ambos jóvenes se habían adentrado, sin guías, a las zonas que no están pobladas para conocer las montañas y los bosques.

Al día siguiente, Rosario Ponce pidió ayuda a un amigo, a través de un mensaje de texto. Ella fue rescatada en una quebrada del nevado Bomboya. Presentaba un cuadro de desnutrición y otros daños físicos que atentaban contra su vida.

Con Ciro Castillo se demoraron 202 días en encontrar su cuerpo sin vida. Eloy Cacya, quien tuvo que dejar la búsqueda de Natacha de Crombrugghe debido a que un familiar se encuentra delicado de salud, halló al estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria La Molina (UNALM) en Las Torres, un abismo de aproximadamente 900 metros de profundidad.

La desaparición de Ciro Castillo en Arequipa fue el caso más mediático en el Perú. Foto: Facebook

OLIVIER TOLEDO CARLOS

Olivier Toledo Carlos, un estudiante de 19 años, fue reportado desaparecido cuando realizaba una peregrinación al Santuario de la Virgen de Chapi, en abril de 2013. Los equipos de rescate de la PNP comenzaron su búsqueda con un helicóptero en la ruta ubicado en Polobaya, a tres horas de la Plaza de Armas de Arequipa. Los amigos del joven corroboraron que, luego de desorientarse, los dejó descansando y siguió su camino.

Eloy Cacya se sumó a la búsqueda hasta que lo encontraron. Tras 16 horas de caminata, los agentes y el rescatista recuperaron el cadáver en la quebrada Suchuna, en el límite de Arequipa y Moquegua.

Aunque las primeras versiones dieron cuenta que se habría caído, según el resultado de la necropsia que se le practicó en Arequipa, Toledo Carlos había fallecido a causa de un edema cerebral-pulmonar.

JHON BARRIENTOS SUCASACA

Jhon Barrientos Sucasaca subió al volcán Misti en la peregrinación por Semana Santa junto a un grupo de amigos. Su madre Modesta denunció su desaparición cuando no regresaba a casa y vio una publicación de un conocido de su hijo en redes sociales. Otra vez, la policía de Alta Montaña, el rescatista Eloy Cacya y militares bordearon la zona para encontrarlo.

Al tercer día hallaron el cadáver del joven en una quebrada de tres metros de profundidad. Las autoridades y los guías tardaron nueve horas en llegar a la zona donde estaba el cuerpo. Los amigos de Jhon fueron investigados por la Fiscalía de Mariano Melgar, pero el caso fue archivado porque no se encontró que exista indicios de la comisión de delitos.

El informe de la necropsia de ley determinó que había fallecido por un cuadro de deshidratación al estar varios días sin alimentos ni agua.

