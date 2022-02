Ganó 132 mil dólares luego de comprar 264 boletos de lotería, jugando con los mismos números

Jalen Taylor y el día que ganó 132 mil dólares por jugar con 264 boletas en una lotería con los mismos números. Foto: Virginia Lottery.

La suerte está echada para muchos ciudadanos, incluso en momento oportunos de nuestras vidas. Así fue como lo vivió Jalen Tayler, quien decidió participar en un juego de azar para ver si era el día perfecto para obtener dinero. El hecho ocurrió en el estado de Virginia, en Estados Unidos. El afortunado hombre ganó 132 mil dólares con 264 boletos de lotería en donde eligió los mismos cuatro números de la Virginia Lottery. El hecho ocurrió el 3 de febrero.

Por otro lado, Taylor ganó la generosa suma en dos sorteos separados y en menos de dos meses. “Tenía un presentimiento” , dijo a los funcionarios de la Lotería. “Cuando tengas una sensación, ¡simplemente juega!”. El hombre de Charlottesville tenía 104 boletos, cada uno con la combinación ganadora de tres dígitos de 9-6-0 en el sorteo del 18 de noviembre. Entonces, con esos boletos y una dosis de fortuna por situación de la vida, ganó el premio mayor de $500 del juego.

Pero eso no fue todo, ya que sintió que era su momento de brillar y dos meses después lo hizo de nuevo. Esa vez ganó $80,000. Tenía 160 boletos con la combinación ganadora de 5-4-2 en el sorteo del 10 de enero. Nuevamente, cada boleto ganó el premio mayor de $500.

El compró los boletos para su primera victoria en el Food Lion en 1740 Timberwood Boulevard en Charlottesville. Luego para su segunda gran victoria, los adquirió en Harris Teeter, ubicado en 975 Emmet Street en Charlottesville. ¿Cuáles son los objetivos de Taylor con el dinero ganado? Él declaró que lo utilizará para invertir y ahorrar sus ganancias.

¿QUÉ SON LAS LOTERÍAS?

Son un juego público de azar en el que los participantes compran un billete con un número impreso; se extraen al azar bolas con números grabados de un bombo y si el número del billete coincide con el extraído del bombo se recibe un premio en dinero; también tienen premio otros números dependiendo de la modalidad.

Para participar de la lotería, es necesario contar con uno o más números, que suelen distribuirse en billetes o boletas. Así el jugador compra los números antes de que se realice el sorteo: si salen esos números en la jugada correspondiente, obtiene un premio.

Los números se extraen de un recipiente o de una tómbola totalmente al azar: no es posible elegirlos. Por lo tanto, para ganar la lotería no se puede hacer nada más que comprar algún número, ya que no hay posibilidad de apelar a alguna destreza o al talento para tener más chances.

