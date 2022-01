El hombre que ganó 4 millones de dólares en una lotería al usar los números de su galleta de la suerte

Ganó la lotería al usar los números de su galleta de la suerte. El premio fue 4 millones de dólares. Fotos: AFP y difusión. Composición Infobae.

A veces hay que tener suerte en la vida, y no solo en el deporte o en la política. También sucede en la vida diaria donde se involucra el destino junto a la economía. Eso fue lo que sintió seguramente Gabriel Fierro, un hombre de 60 años quien recibió una galleta de la suerte mientras cenaba con su esposa.

Esas galletas donde sale una frase o números que definirán tu situación actual, sea amorosa, financiera o familiar. Al no darle mucha relevancia, él tomo una decisión curiosa que cambiaría su vida: decidió usar estos códigos números para buscar ganarse la lotería.

De acuerdo a la publicación de un blog en Lotería de Educación de Carolina del Norte, el hecho ocurrió precisamente en Estados Unidos. “Normalmente no juego mis números de galletas de la fortuna, pero los probé por capricho”, dijo Fierro. Así que para creer en la suerte, compró un boleto de Mega Millions en línea por US$3 y agregó US$1 para convertirlo en un boleto de Megaplier, lo que significa que cualquier ganancia se multiplicaría. A primera vista, pareciera una jugada arriesgada donde una mayoría saldría perdiendo al no ser un monto muy elevado.

Contrario a las creencias, las galletas de la suerte no son chinas

El dólar extra fue el ingrediente perfecto para que Fierro utilizara los números de su galleta de la fortuna. Como resultado, acertó en las cinco bolas blancas para ganar un millón de dólares. Debido al servicio del boleto de Megaplier, su ganancia se cuadruplicó. Ello significa que el sargento mayor retirado del Ejército con 32 años de servicio, ganó el monto de 4 millones de dólares. Obviamente por temas de impuestos, se llevó solamente $2,840,401.

“Recibí un correo electrónico por la mañana y lo miré estupefacto”, dijo en la publicación del blog. “Lo tomé y se lo mostré a mi esposa y ella pensó que era una broma o tal vez una estafa”. Tras asegurarse de que su victoria era real, Fierro y su esposa “comenzaron a correr y gritar por la casa”, dijo de acuerdo al artículo.

¿Cómo iba a utilizar ese monto? Él comentó que lo invertiría para futuros proyectos. Sin embargo, nunca falta una bebida alcohólica para celebrar el momento de sorpresa, así que él y su esposa compraron una botella de champán de camino a su casa. La noticia fue muy impactante que la NC Education Lottery, publicó en su red social de Twitter el hecho.

“¡Gabriel Fierro de #Cornelius usó sus números de galletas de la fortuna para ganar un premio de $4 millones #MegaMillions ! Fierro, un sargento mayor retirado del Ejército, dijo que planea comprar un poco de champán para celebrar. Compró su boleto a través de Online Play. ¡Felicitaciones!”, se lee en la publicación.

