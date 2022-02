Abogado de Karelim López reafirma la inocencia de empresaria en caso Petroperú

Esta mañana, el equipo de fiscalización de anticorrupción allanó cerca de 15 inmuebles sobre el caso de Petroperú, entre ellos, se encontraba la casa de Karelim López.

Ante esto, su abogado, César Nagasaki, aseguró que no existe evidencia alguna para que su patrocinada sea considerada como colaboradora eficaz y reiteró su inocencia sobre este caso.

“Sobre lo de Sarratea, Petroperú y Palacio de Gobierno no constituye ningún delito. Si Karelim López hubiera cometido un delito, hace rato se hubiera sometido a un proceso de colaboración eficaz y el presidente Castillo de repente no continuaría, pero digo públicamente que mi evaluación como abogado con 30 años de experiencia me llevan a decir que ella no debe seguir el camino de la colaboración eficaz porque no he encontrado delito”, aseguró en declaraciones a la prensa luego de terminado el allanamiento.

Durante la diligencia que se llevó a cabo en la casa de Breña de Karelim López, el letrado indicó que la empresaria no ha sido ni siquiera considerada para declarar sobre dichas irregularidades.

“Es la tercera vez que vienen a la casa. La primera vez que vinieron se llevaron todos los equipos de cómputo y teléfonos. La segunda vez que han venido se llevaron un solo teléfono y la tercera vez nuevamente se han llevado un teléfono. No hay ningún hallazgo que tenga vinculación para el caso de hoy que es Petroperú”, comentó ante la prensa.

“En el caso Petroperú es totalmente innecesaria la medida porque ni siquiera le han tomado su declaración. Para hablar de allanamiento es porque se sospecha que la persona puede estar ocultando o negando información, pero la fiscal recién ha programado su declaración para los próximos días”, agregó el abogado.

En ese contexto, César Nakazaki volvió a insistir en la inocencia de Karelim López en este proceso y aclaró que no existen indicios de que la asesora esté coludida con actos de corrupción.

“Ella explicó que conoce al exsecretario (del Despacho Presidencial) Bruno Pacheco, estaban trabajando en un evento que se llamaba ‘navitón’ y es ese evento que han venido trabajando y estaban haciendo gestiones. Pero con la compra de biodiesel y adjudicación de la obra Puente Tarata no tiene ninguna vinculación”, reiteró.

EL CASO PETROPERÚ

La fiscal anticorrupción se encuentra investigando la licitación de 74 millones de dólares ganado por el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, quien se habría reunido con el presidente Pedro Castillo, la empresaria Karelim López y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

Después que se reveló este caso, Petroperú anuló el contrato de esta licitación al haberse comprobado que no había contado con las regularidades que implican este tipo de licitación.

Pese a esto, la compañía petrolera estatal volvió a otorgar la buena pro de la compra de Biodiesel B100 a la misma empresa Heaven Petroleum Operators, representando por Samir Abudayeh.

Recordemos que El Poder Judicial dictó esta tarde 8 meses de impedimento de salida del país contra Karelim López; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; el propietario de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh; y otros funcionarios implicados en las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de Biodiesel B100 por parte de Petroperú a la empresa de Abudayeh.

“Ministerio Público (MP) requirió al Poder Judicial el impedimento de salida del país –por 8 meses– para Karelim López Arredondo; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y otros funcionarios de esta empresa estatal, investigados por el presunto delito de colusión simple”, tuiteó el MP.

SEGUIR LEYENDO