Natacha de Crombrugghe: alcalde de Arequipa acepta que no hay señalización en el Colca

El paradero de Natacha Crombrugghe sigue siendo un misterio para las autoridades, quienes llevan más de 15 días buscando a la turista belga. Recordemos que la joven de 28 años llegó a nuestro país para conocer el Cañón del Colca.

Por su parte, las unidades de investigación del distrito de Cabanaconde en Caylloma se encuentran realizando las mejores estrategias para hallar pronto con el paradero de la turista, la cual desapareció desde el 23 de enero.

Por su parte, el alcalde de este distrito, Christian Cayani Benavides, manifestó que Cabanaconde siempre ha sido una localidad segura. “Esta situación nos preocupa bastante porque nos están mostrando como un lugar peligroso cuando no lo es. Cabanaconde siempre ha sido tranquilo, no hay delincuencia o no se han reportado actos delictivos de mayor naturaleza. Esperemos la aparición de la señorita”, indicó a los medios de comunicación.

Asimismo, expresó que la falta de señalización y letreros de advertencia en los caminos que descienden al Cañón del Colca, Cayani sostuvo que es responsabilidad de Autocolca, pero que pese a sus pedidos reiterados, no les hacen caso.

Algo que se está tomando en cuenta es la participación de la policía belga en nuestro país, por lo que no se ha descartado que se unan en la búsqueda de Natacha Crombrugghe.

Quien también se ha unido a la cruzada de la búsqueda es la Municipalidad de La Molina, quien ha puesto a disposición de la región Arequipa el moderno dron “DJI Dual” con visión infrarroja para apoyar en la búsqueda de la turista belga.

“Este moderno equipo ha funcionado eficazmente en nuestro distrito, ya que hemos encontrado personas desaparecidas en las laderas del cerro Centinela, también en diferentes parques ecológicos gracias a la cámara térmica que permite detectar la temperatura corporal del cuerpo vivo o inerte”, señaló Jovan Jevtic, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

Ante esto, Álvaro Paz de la Barra, el alcalde del distrito, remarcó que espera que el dron ayude en la búsqueda de la turista, tal y como lo ha hecho en algunas acciones de búsqueda y prevención en la capital.

“Nuestra solidaridad se hace presente en este momento. Es importante sumar esfuerzos para encontrar a esta mujer desaparecida; enviaremos nuestro moderno equipo que ya ha tenido exitosos hallazgos para sumarse a los cuadrantes de búsqueda en Arequipa”, aseguró.

BÚSQUEDA

Un nuevo equipo de rescate se sumó a las labores de búsqueda de la turista belga. Con este equipo ya suman tres los grupos de rescate que desde la semana pasada buscan a la joven de 28 años de edad que está desaparecida desde el 23 de enero, día en que salió del hotel donde se hospedaba.

Las labores de búsqueda se coordinan desde ayer entre el personal de la comisaría de Cabanaconde, de la Policía de Alta Montaña y Eloy Cacya, conocido rescatista de alta montaña de la zona.

A la búsqueda de la turista se sumó la Asociación de Guías de Montaña del Perú - Región Arequipa, además de integrantes del Centro de Estudios de Alta Montaña. Para la búsqueda se usan drones y la unidad canina de la PNP.

Para el martes 8 de febrero, por cuarto día consecutivo los equipos de rescate continúan la búsqueda de Natasha. A estas labores de búsqueda se sumó la Policía Canina con perros entrenados en el rescate de personas. En el grupo de perros entrenados destaca Wally, un can de raza Golden Retriever, que en 2018 encontró el cuerpo de Marcelino Huacarpuma (80) quien se encontraba desaparecido en el distrito de La Joya.

