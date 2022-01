César Nakasaki: “(Muñoz) estaría implicado en un delito de omisión de funciones”

El incendio de la galería Plaza Central en Mesa Redonda ha demostrado, una vez más, que dicha zona de la capital resulta peligrosa por la informalidad que allí impera. Si bien no se han registrado fallecidos tras el accidente, lo cierto es que todo fue producto de la falta de respeto hacia las normas de seguridad establecidas. Recientemente se ha revelado que la mencionada galería contaba con una orden de desmantelamiento.

“El último proceso sancionador a esta galería fue en febrero de este año que era sobre que estaban terminando estructuras metálicas en la azotea edificio. Este predio nace entre el 2003 y 2004 en la cual generó una licencia para construcción de obra de 5 pisos, inicialmente sí tuvo licencia para ejecutar obra. Primer, segundo y tercer piso sí tienen licencia, cuarto y quinto también”, explicó Zuleyka Prado, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima.

“Cuando ellos quisieron hacer la conformidad de obra en ese predio hubo un exceso de metraje tanto en el cuarto como quinto piso. Es ahí donde se genera la notificación del 2017 y se notifica construcciones de un sexto y séptimo piso. El expediente terminó en el área coactiva y el infractor tenía conocimiento de demoler ”, agregó Prado.

POSIBLE PROBLEMA

Al conocerse la existencia de esta orden, las críticas han virado hacia el burgomaestre de la capital, Jorge Muñoz, quien sería responsable político del desastre ocurrido el 30 de diciembre del 2021. Al respecto, el abogado César Nakasaki, señaló que para confirmar que el alcalde de Lima es responsable del incendio tendría que confirmarse que conocía de la orden de desmantelamiento publicada en el 2017 .

En la misma dirección, señaló que Jorge Muñoz podría hacer cometido el delito de omisión de funciones si acaso hubiera sido notificado sobre la cuestionada orden . “Para que este delito alcance el alcalde, tendría que demostrarse que se ha puesto en su conocimiento y que conociendo esto, el alcalde no dio esa orden, entonces habría omisión y un incumplimiento”, señaló el penalista.

Cabe recordar que el Código Procesal Penal en su artículo 377 menciona las causales de los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. En esta se señala que “el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”.

“Sí, podría incurrir (en delito de omisión de funciones) porque no ha habido muertes en el incendio. Cualquier responsabilidad penal sería por omisión, pero siempre y cuando haya conocido estos actos de fiscalización. En todos los casos, siempre va a necesitarse que el alcalde tenga este conocimiento particular porque hay áreas que se encargan de este tema”, añadió César Nakazaki.

El abogado no ha sido el único en señalar las posibles responsabilidades del desastre ocurrido los últimos días del 2021. La congresista de la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow, consideró que Muñoz sí habría faltado a su deber. “Lo que he visto en Mesa Redonda en estos días de visitas inopinadas de una gran cantidad de gente. No había ningún tipo de protocolo en cuanto a seguridad. Yo creo que acá sí el alcalde (Jorge Muñoz), como cualquier administrador de la ciudad, tiene una responsabilidad por las cosas ocurridas”, manifestó durante una entrevista con Exitosa.

Jorge Muñoz acudirá el miércoles 5 de enero a responder por lo sucedido ante la comisión de Descentralización del Congreso.

