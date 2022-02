Brunella Horna sobre Melissa Paredes y los ataques en América Hoy: “Ahora comprendo a la excompañerita”

Brunella Horna se sorprendió al conocer los "dardos" que se lanzan los conductores de "América Hoy". (Foto: Instagram)

Tras cumplir su primera semana como la nueva conductora de América Hoy, Brunella Horna junto a los conductores del programa fueron abordados por las cámaras de ‘Estás en Todas’, en donde comenzaron comentando la relación entre Janet Barboza y la joven empresaria.

“Son muy parecidas, increíble, mira que no tienen la misma edad, no son de la misma generación, claro está, pero son muy parecidas”, dijo Ethel Pozo.

Por su lado, la popular “Retoquitos” trató de justificar su rechazo hacía la exchica reality. Recordemos Janet Barboza expresó su incomodidad al ver que una exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ sería el reemplazo de Melissa Paredes, puesto que también perteneció a dicho reality.

“Lo que pasa es que yo le había dicho al productor que no trajera a nadie más de BLT porque ya tuvimos una mala experiencia”, señaló con referencia al escándalo que protagonizó la actriz con el bailarín Anthony Aranda.

Ante ello, Brunella Horna se defendió y aclaró que no todas las personas corren con la misma suerte. “Hay gente salada y gente que tiene buena suerte”.

SE SOLIDARIZA CON MELISSA PAREDES

Durante la entrevista, Belén Estévez se sumó a la conversación y aseguró que Janet Barboza no está contenta de su ingreso como la nueva colaboradora oficial para el programa. Recordemos que el pasado martes 02 de febrero la argentina se presentó como parte del panel de animadores para el magazine matutino.

“Yo soy colaboradora oficial, Giselo sabe, él es un conductor consciente, que sabe, que conoce el programa, que habla con el productor, algunos no saben mucho del programa”, expresó como indirecta a la popular “Rulitos”.

Fiel a su estilo, Janet no se quedó callada e indicó que el productor le contó que la bailarina se autoproclamó colaboradora. Ante ello, Belén Estévez arremetió: “Es una falta de respeto hacia mis tres días de carrera artística, ubícate, por más que tengas 50 años de carrera artística y 80 en el DNI”.

Luego de escuchar los constantes ataques que se dan entre los integrantes de América Hoy, Brunella Horna no dudó en señalar que ahora entiende las quejas que tenía Melissa Paredes.

“Ahora estoy comprendiendo a la excompañerita, por qué se quejaba y se quejaba, porque de verdad todo el rato es ‘pa pa pa’” , comentó la novia de Richard Acuña.

BRUNELLA HORNA MARCA DISTANCIA DE MELISSA PAREDES

Durante su presentación en América Hoy, Brunella Horna señaló que ella no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Melissa Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó Brunella.

Como se recuerda, su pareja Richard le envió unas rosas rojas al final del programa, en señal de buenas vibras. Ante ello, Horna indicó que su novio es muy detallista. “El sabía qué, les digo la verdad, yo no podía dormir, me levanté a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer (de los nervios). Richard me tranquilizó y ahora voya hablar con él”, acotó, resaltando que ya se siente más relajada.

