Roberto Chiabra: “Espero que no se dé la confianza al gabinete de Aníbal Torres”

Foto: Agencia Andina

El congresista Roberto Chiabra del partido Alianza para el Progreso comentó en una entrevista con ‘Beto a Saber’ que no se debería dar la confianza al Gabinete liderado por Aníbal Torres, ya que “sería faltarle el respeto al Perú”.

“Cuando se presente el primer ministro, la votación para mí no tiene nada que ver con izquierda, derecha y con bancadas, sino con la dignidad personal de cada uno de nosotros y con el país. Este es un voto individual, cada uno debe asumir la responsabilidad de su voto ”, manifestó en ‘Beto a Saber’

“Si se considera que el presidente a escogido a este “gran gabinete” para iniciar una gestión con rumbo, que voten para que se quede, pero que asuma la responsabilidad de su voto. (…) Espero que no se le dé la confianza a este gabinete porque sería faltarle el respeto al Perú ”, añadió

En otro momento, sostuvo que el mandatario solo sale para esconderse y dividir a los peruanos.“Ya se le cayó el escudo de la humildad. Ser humilde no puede taparle su incompetencia y corrupción”, expresó.

A FAVOR DE CONVOCAR NUEVAS ELECCIONES GENERALES

Chiabra también se mostró a favor de convocar a nuevas elecciones generales, tanto presidenciales como congresales, ya que considera que es la mejor forma de enfrentar la crisis en el país.

“ Cuál es el problema, nos vamos todos ”, dijo Chiabra. También señaló que “antes de pasar a la renuncia, todo depende del presidente y eso se sabrá pronto cuando nombre el Gabinete”.

“Si el presidente nombra a un primer ministro de un Gabinete que no responda la expectativa del Perú, significa que a él no le queda más que dos caminos o renuncia o el Congreso tendrá que tomar la decisión correcta”, continuó y señaló que si Dina Boluarte decide quedarse debe ir pensando en su gabinete ministerial.

PIDE LA RENUNCIA DE CASTILLO

Siguiendo con el tema de la renuncia del mandatario, Chiabra también asegura que es el mejor camino para el país, ya que él tampoco quiere quedarse en el poder, porque si fuera así elegiría a un “gabinete de primer nivel”.

“Me da la impresión de que el presidente se quiere ir. Si él se quisiera quedar, formaría un gabinete de primer nivel y tranquilito se pasearía por todo el país . El presidente coloca en el gabinete a gente tan mediocre y tan incompetente como él para sentirse bien, pero es un irresponsable. La población se está dando cuenta de la calidad de presidente que tenemos”, señaló en una entrevista con Perú 21.

Además aseguró que el presidente no va a renunciar a su cargo, ya que quiere irse “como víctima” y lo tilda de “sindicalista quejoso”.

“Él se quiere ir pero no va a renunciar; quiere irse pero como víctima. Es un sindicalista quejoso, acostumbrado a tirarse al suelo, que no se ha dado cuenta de que es presidente de la República. Quiere que lo saque el Congreso para decir ‘no me dejaron trabajar’”, comentó.

Finalmente, para él que el presidente quiera al país es que renuncie a su cargo y si el Congreso quiere sacarlo, debe hacerlo.

“Si el presidente fuera una persona que quiere al país, debe presentar su renuncia inmediatamente. Si el presidente quiere irse, que lo diga, y si quiere que el Congreso lo saque, el Congreso debe sacarlo”, finalizó.









SEGUIR LEYENDO