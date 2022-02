Martín Vizcarra tras entrevista en CNN: “Escuchemos al pueblo: ¡Nuevas elecciones generales!”

Martín Vizcarra en entrevista con Fernando del Rincón en CNN en español.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra se presentó en una entrevista exclusiva para CNN con el periodista Fernando del Rincón, donde opinó sobre diferentes aspectos del Gobierno de Pedro Castillo como la crisis política que actualmente se vive en el país y mencionó que la única solución es que se convoquen nuevas elecciones tanto congresales como presidenciales. Así lo mencionó en su cuenta oficial de Twitter ayer en la noche.

El Perú está por encima de la ineptitud y ambiciones políticas. Escuchemos al pueblo: ¡Nuevas elecciones generales!

Sobre los elementos para vacar a Pedro Castillo, comparando lo ocurrido en su gobierno, dijo que no se pueden hacer paralelos. Porque ellos no tuvieron denuncias de corrupción mientras estaba en el gobierno. “A mí me sacaron por una venganza política. Estuvo tan mal justificada la vacancia que la población misma revirtió este tema”, aseveró. Ahora, asegura, la población se ha desilusionado de Castillo, y el Congreso quiere cometer el mismo error. Pero no existe vacancia por ineptitud, por no estar preparado para ser presidente. Cualquier decisión que tenemos debe ser amparada por la Constitución Política.

A la pregunta si Castillo debe irse, Vizcarra respondió: “El Perú está viviendo actualmente un gobierno de ineptocracia. Y Castillo no puede continuar. Pero hay que buscar la forma legal y constitucional para dar un paso adelante y que no sea cuestionado. No solo con la suma de votos pueda infringirse la constitución y continuar en más años de inestabilidad”.

Agregó que la salida a la crisis política es que se vaya el gobierno del presidente Castillo, pero también tiene que dar una medida importante el Congreso para dar un paso al costado. Cree que la forma de salir de esta situación es usando los mecanismos constitucionales adelantar elecciones presidenciales y congresales. “La ciudadanía tiene que asumir la responsabilidad de elegir mejores autoridades. La ciudadanía tampoco avala al actual congreso. No vaya a ser que así como a mí me reemplazó el congresista Merino, tengamos como presidenta del Perú a María del Carmen alva, la versión femenina de Merino. El Perú no lo aceptaría”, refirió.

| Foto: Composición

REACCIONES QUE DEJÓ LA ENTREVISTA DE VIZCARRA

Patricia Juárez - Congresista de Fuerza Popular

“#ConcluCASTILLO8 el art. 134 de la Constitución Política del Perú señala que la única forma de recorte de mandato del Congreso es por disolución al haberse negado 2 veces la confianza, no es el caso. Se convoca a elecciones presidenciales. No mienta Vizcarra”

Anahí Durand - Exministra de la mujer

“Cuando Castillo ganó las elecciones CNN no tenía su foto. Hoy Del Rincón le dedica 8 programas con un claro sesgo político. Más allá de este súbito interés en nuestro país, parecieran preparar a la opinión pública internacional para un escenario antidemocrático”

Rosa María Bartra - Excongresista de Fuerza Popular

“El cinismo de @MartinVizcarraC es realmente para un caso de estudio. El vacado por incapacidad moral permanente, que tuvo el peor manejo de la pandemia en todo el mundo, enlutando más de 200 mil hogares. Nadie la tiene de ese tamaño #ConcluCASTILLO8″

“El que se vacunó a espaldas de todos, mientras dejaba sin oxígeno a cientos de miles, el inepto que no compró una sola vacuna, que nos encerró con la cuarentena más rígida e inútil del planeta, quiere dar ahora lecciones de gobernabilidad… @MartinVizcarraC #ConcluCASTILLO8″

“@soyfdelrincon: ¿Votó por Castillo, votó por Pedro Castillo? @MartinVizcarraC: Si ..... ehhh. No yoo voté en blanco. El que llamó a votar por Castillo mediante sus redes sociales un día antes de la segunda vuelta ahora resulta que votó en Blanco. #ConcluCASTILLO8″

“Interesante, el inhabilitado por incapaz moral @MartinVizcarraC adelanta que a @MaricarmenAlvaP le pasaría lo mismo que a @MerinoDeLama, pide elecciones generales, porqué se adelanta tanto? Si @PedroCastilloTe se va, entra @DinaErcilia así como llegaste tú #ConcluCASTILLO8″





