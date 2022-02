Martín Vizcarra sobre Gabinete Torres: “Los cambios debían ir más allá de quitarse el sombrero”

Foto: La República.

Este martes 8 de febrero, el presidente de la República, Pedro Castillo tomó juramento del cuarto Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno, con lo que se espera que la crisis en Perú se apacigüe. Esta decisión la toma frente a las duras críticas que recibió el titular de la PCM, Héctor Valer, quien renunció al cargo la semana pasada. En su reemplazo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres fue elegido para tomar el puesto del premierato.

El mandatario se presentó en la ceremonia sin sombrero, lo que generó muchas reacciones por parte de la población y entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra, quien habría negado ocupar el cargo de premier, no se quedó callado y comentó que “los cambios deberían ir más allá de quitarse el sombrero”.

“Presidente, los cambios debían ir más allá de quitarse el sombrero, el Gabinete Torres es más de lo mismo, usted no ha escuchado al país, ha demostrado que no le interesa el Perú ni la Gobernabilidad”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.

PUDO SER PREMIER

Una noticia que llamó mucho la atención es que a través de Twitter, se voceaba que posiblemente, Martín Vizcarra sería convocado para formar parte del cuarto gabinete de Pedro Castillo en reemplazo de Héctor Valer.

A través de la conocida plataforma, el ex presidente del Perú, negó rotundamente estas versiones y aseguró que no fue llamado y que no sería el nuevo titular de la PCM.

“Vienen circulando por redes publicaciones falsas que desmiento. No tengo ningún vínculo con el gobierno, mi posición es férrea y siempre pensando en el Perú primero”, escribió en la red social.

Recordemos que, cuando Héctor Valer renunció al cargo, manifestó que acepta su derrota. Sin embargo, aseguró que fue parte de un “complot” por parte de la prensa que lo desprestigió con documentación falsa.

“Acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo que está vinculado a la extrema y la derecha del Perú que construyeron una imagen de maltratador y de violento”, dijo en una conferencia de prensa este sábado 5 de febrero.

“Yo reconozco mi derrota pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidas sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran sus derrotas aquellos que perdieron y que hasta ahora dicen que el presidente de la República es comunista”, agregó.

Héctor Valer se pronunció un día después de que el presidente Pedro Castillo anunciara en un mensaje a la Nación que llevaría a cabo una recomposición del Gabinete.





NUEVO GABINETE TORRES

PCM - Aníbal Torres Vásquez

Relaciones Exteriores: César Landa (ratificado)

Ministro de Defensa: José Luis Gavidia (ratificado)

Ministro de Economía y Finanzas: Óscar Graham (ratificado)

Ministro del Interior: Alfonso Chávarry (ratificado)

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Angel Yldefonso (nuevo)

Ministro de Educación: Rosendo Serna (ratificado)

Ministro de Salud: Hernán Condori (nuevo)

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Óscar Zea (nuevo)

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo: Betssy Chávez ( ratificada)

Ministro Producción: Jorge Luis Prado (ratificado)

Ministro del Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez (ratificado)

Ministro de Energía y Minas: Carlos Palacios (nuevo)

Ministro de Transporte y Comunicaciones: Juan Silva (ratificado)

Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento: Griner Alvarado (ratificado)

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Diana Miloslavich (nueva)

Ministro de Ambiente: Modesto Montoya (nuevo)

Ministro de Cultura: Alejandro Salas (ratificado)

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Dina Boluarte (ratificada)





