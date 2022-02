Pedro Castillo: cuarto gabinete con ausencia de mujeres que lideren cargos en el Ejecutivo

Pedro Castillo juramentó este martes 08 de febrero a su nuevo gabinete, liderando la Presidencia de Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Esta designación sorpresiva, ha causado opiniones divididas en el sector político.

Otro designación que causó reacciones, fue el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, el mismo que se encuentra siendo investigado por contrataciones irregulares en la gestión que trabajó junto a Vladimir Cerrón en Junín.

A pocas horas de conocerse la designación de Condori, se difundió la noticia de que este afrontaba una investigación por parte del Ministerio Público desde junio del año pasado.

El nuevo ministro de Salud, quien además es militante de Perú Libre desde 2014, es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

Sin embargo, algo que realmente vuelve a poner los ojos sobre Pedro Castillo, es la falta de paridad de género en su gabinete. Por cuarta vez, las mujeres vienen siendo excluidas de liderar un alto cargo de confianza dentro de su equipo.

En este cuarto intento, Castillo Terrones nombró a 3 mujeres para liderar las carteras de: Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, liderando: Betssy Chávez, Diana Miloslavich y Dina Boluarte, respectivamente.

De los 18 ministerios, solo tres mujeres conforman el nuevo gabinete ministerios de Pedro Castillo.

Ante esta situación, Ana Jara, ex titular de la PCM y ex ministra de la mujer, opinó sobre el actuar de Castillo Terrones, quien no dudó en tildar “gobierno anti mujeres” a su gestión.

“El presidente no parece darse cuenta de lo que dice la calle. La ciudadanía es quien no dio la confianza a Héctor Valer. Ahí en la práctica gastó su primera bala de plata, ¿lo hará con solo 3 mujeres? (…) Más allá de si el Congreso da o no la confianza, veremos cómo reacciona la ciudadanía, si se siente representada por este gabinete”, comentó.

“A 6 meses de gestión, tenemos que juzgar sobre la base de los actos de gobierno. Me ratifico que este es un gobierno anti mujeres, pro violencia contra la mujer. Tener tres ministras mujeres es porque le llega el tema del enfoque de género y paridad al presidente”.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Cuando Pedro Castillo armó por primera vez su gabinete ministerial, en donde Guido Bellido fue designado como titular de la Presidencia de Consejos de Ministros, fue duramente criticado por la falta de paridad de género.

En aquella ocasión, el mandatario hizo un mea culpa y aseguró que corregiría estas faltas. Sin embargo, no fue así.

“Yo quisiera asumir un mea culpa, que al inicio de este gobierno hayamos considerado un número mayoritario de varones”, aseguró en un evento ante alcaldesas de todo el país realizado en el Centro de Convenciones de Lima.

“Pero me voy a corregir y voy a asumir para que, en el marco de las gestiones que vengamos dando, tenemos que incluirlas a las damas, a esas señores que tienen bastante experiencia”, agregó.

Asimismo, en aquel entonces, destacó la labor de las alcaldesas y aseguró que desde el Poder Ejecutivo buscarán la forma de trabajar con ellas en temas como la educación y la transparencia en la ejecución de sus presupuestos.

“Así como en este espacio están hoy, frente al gabinete, quisiera tenerlas también en el despacho presidencial para de una vez por todas agilizar sus gestiones”, expresó.

Recordemos, que las ultimas encuestas realizadas, arrojan que más del 50% de peruanos no le cree al presidente y rechazan su gestión, tras los diversos cambios que ha venido realizando.

LISTA DEL GABINETE TOREES

Aníbal Torres Vásquez - presidente del Consejo de Ministros.

César Landa Arroyo - ministro de Relaciones Exteriores.

José Gavidia Arrascue - ministro de Defensa.

Oscar Graham Yamahuchi - ministro de Economía y Finanzas.

Alfonso Chávarry Estrada - ministro del Interior.

Ángel Yldefonso Narro - ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Rosendo Serna Román - ministro de Educación.

Hernán Condori Machado - ministro de Salud.

Oscar Zea Choquechambi - ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Betssy Chávez Chino - ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Jorge Prado Palomino - ministra de la Producción.

Roberto Sánchez Palomino - ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Carlos Palacios Pérez - ministra de Energía y Minas.

Juan Silva Villegas - ministro de Transportes y Comunicaciones.

Geiner Alvarado López - ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Diana Miloslavich Tupac - ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Modesto Montoya Zavaleta - ministro del Ambiente

Alejandro Salas Zegarra - ministro de Cultura.

Dina Boluarte Zegarra - ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

