Aníbal Torres presenta iniciativa para que procesados sean sentenciados en 72 horas

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros.

Aníbal Torres brindó su primera conferencia de prensa como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros en donde habló de varios temas, pero resaltó su lucha contra la delincuencia que a diario viene azotando a los ciudadanos.

El ahora representante del Ejecutivo, hizo énfasis en este tema y se comprometió a que el Estado impulsará medidas para que los procesados de cualquier delito sean sentenciados en un máximo de 72 horas.

“La inseguridad ciudadana no es solo tarea de la PNP, sino también de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil (...). Implementaremos el programa de justicia en fragancia; es decir, justicia rápida. Esto quiere decir que en un solo local estará el médico legista, el policía, el fiscal y el juez”, detalló el funcionario.

En ese mismo contexto, Aníbal Torres, aseguró que están trabajando en una ley para prohibir que en las motos lineales lleven dos personas, ya que los altos índices de asaltos se han registrado en estos vehículos menores.

“No podrán transitar más de dos personas, ya que sabemos que con esto se cometen frecuentemente el delito de arrebato de celulares. Ahora lo hacen con dos, tres, cuatro”, sentenció la autoridad.

Por otro lado, Aníbal Torres se pronunció sobre la presentación que tendrá frente al Congreso para solicitar el voto de confianza.

“Con relación al voto denominado de investidura, vamos a presentarnos al Congreso para coordinar la fecha en la cual el Congreso nos pueda asignar el momento en que nos podamos presentar”, expresó.

O sea, el día y hora, eso el Congreso lo señalará dentro de los 30 días que están previstos en la Constitución”, sostuvo. La postura difiera de la de su antecesor, Héctor Valer, quien simplemente entregó un mensaje al Parlamento indicando la fecha y hora que deseaba exponer su plan de trabajo ante la representación nacional.

“Sobre la decisión que tome el Congreso de conferirnos o no la confianza, eso es decisión única del Congreso de la República. Nosotros aceptaremos silenciosamente esa decisión”, añadió Torres.

Sobre el tema de la vacunación, Torres aseguró que este nuevo gabinete continuará con todo lo establecido frente a la pandemia, ya que es necesario e importante que los peruanos estén protegidos para evitar casos extremos, sobre todo por la predominancia de la variante ómicron en el país.

“Seguiremos con el trabajo intenso de vacunación. La vacunación no es obligatoria, pero no da derecho a quien no quiere vacunarse de contagiar a los demás. De manera que se han tomado las medidas para que eso no se propague. Hay que entender que hay que vacunar a la mayoría de la población lo más rápido posible. Solo así podremos crecer económicamente”, expresó al momento de abordar las condiciones necesarias para que los estudiantes regresen a la presencialidad.

CUESTIONAMIENTOS AL MINISTRO DE SALUD

A través de un comunicado, el Colegio Médico del Perú citó al nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, ya que presuntamente estaría promoviendo la pseudociencia, además para que explique por qué ejerce como obstetra sin tener la especialidad.

Luego de ser designado como titular del Minsa, ya van cerca de tres denuncias que salen a la luz tras la nueva designación de Pedro Castillo.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico de Perú, señaló a Canal N que recién se han conocido estos hechos porque no habían sido denunciado antes y que correspondería hacer una denuncia de oficio. Además, señaló que Hernán Condori solo cuenta con título de médico general y no como gíneco-obstetra, por lo que estaría incurriendo en una violación al código de ética y podría ser suspendido.

“De acuerdo a los registros del Colegio Médico, (Condori Machado) es solamente médico general, no es gineco-obstetra. (...) Se estaría violando el código de ética, que es el Artículo 20, y el Artículo 50, de publicidad engañosa”, dijo Raúl Urquizo.

