Cristian Benavente sobre jugar en Alianza Lima: “Venir al campeón de Perú no es bajar ningún escalón”

Cristian Benavente habló sobre lo importante que es llegar a Alianza Lima.

Cristian Benavente se mostró sin pelos en la lengua cuando intentaron comparar el fútbol peruanos con el europeo. El volante de 27 años respondió tajante ante los medios tras ser presentado en Alianza Lima por todo el 2022. ¿Es un retroceso venir a Sudamérica y más a Perú? Mira la reacción de el ‘Chaval’.

“La Copa Libertadores es un torneo internacional con renombre en todo el mundo. Jugarlo con Alianza Lima es una oportunidad muy buena. Debutar será importante. Vamos con todo. Será un momento para recordar”, señaló el nuevo jugar ‘blanquiazul’.

Tras ello, le preguntaron si considera que dejar Europa por venir a Perú era “bajar un escalón” para su carrera. El jugador, con cierta incomodidad, respondió con todo en la transmisión en vivo.

“No sé quiénes piensan que esto es bajar un escalón. Respeto su opinión. Para mí, venir al campeón de Perú y jugar la Copa Libertadores, no es bajar ningún escalón . Es un reto. He tenido opciones en Europa, pero no igualaban la ilusión que podía sentir de venir aquí”, lanzó.

Sobre si conoce el campeonato nacional, resaltó: “Siempre he seguido el fútbol peruano. Dada las circunstancias que hay en el campeonato peruano, no es para nada un torneo sencillo” .

Cristian Benavente dijo que jugar en Perú con Alianza Lima "no es bajar ningún escalón" en su carrera. (Video: GOLPERU).

Por otro lado, habló de las condiciones climatológicas del descentralizado: “Para esto están las preparaciones. Dependiendo del partido que toque y sus circunstancias, prepararse de la mejor manera durante la semana. Para eso estoy: ayudar al equipo en la condición que sea”.

¿Cómo está en ‘Chaval’ desde lo físico? “Físicamente me encuentro bien, no he parado de entrenar. Esta es mi profesión y lo cuido con mucho detalle”, señaló.

Para finalizar, comentó acerca de su primer entrenamiento con Alianza Lima. “El enteramiento (de hoy) fue bueno. Ya tenía ganas de tener contacto con el primer equipo. Conozco a varios compañeros. Hay un buen grupo. Con el profesor Carlos Bustos ya había hablado (en las negociaciones). Me gusta jugar de ‘10′, o de segundo delantero”, contó.

SEGUIR LEYENDO: