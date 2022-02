Cristian Benavente habló con los medios: la Copa Libertadores, el ‘feeling’ con Hernán Barcos y la selección peruana

Cristian Benavente atendió a los medios tras ser presentado en Alianza Lima.

Tras fichar por Alianza Lima, Cristian Benavente atendió a los medios en la sala de prensa del Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El volante nacional se mostró agradecido por llegar al cuadro ‘blanquiazul’ y tocó varios temas relacionados a su carrera profesional. ¡Conoce todo lo que dijo!

“Gracias por el recibimiento, no lo esperaba. Estoy más que feliz de estar en este club con mucha historia. Me han hecho sentir un jugador importante desde el primer momento. Hay un grupo muy bueno en lo humano y deportivo. Tengo mucha ilusión. Espero tener a los hinchas contentos”, arrancó el ‘Chaval’.

“Mi prioridad es sentirme contento en un campo de fútbol. Cuando apareció Alianza Lima, fue mi prioridad. Por ahí hubo otras opciones, pero no fueron relevantes. Quería un cambio. Alianza Lima es el equipo ideal, no tengo dudas de eso”, agregó sobre su fichaje.

“El enteramiento (de hoy) fue bueno. Ya tenía ganas de tener contacto con el primer equipo. Conozco a varios compañeros. Hay un buen grupo. Con el profesor Carlos Bustos ya había hablado (en las negociaciones). Me gusta jugar de ‘10′, o de segundo delantero”, sostuvo.

“He tenido buen ‘feeling’ con Hernán (Barcos). Con Jefferson (Farfán) he hablado más en la selección . Son jugadores importantes para el equipo, tanto fuera como dentro del campo. Jugar la Copa Libertadores es una oportunidad muy buena. Vamos con la máxima ilusión”, contó.

“Físicamente me encuentro bien, no he parado de entrenar. Esta es mi profesión y lo cuido con mucho detalle”, apuntó.

LA SELECCIÓN PERUANA, UN OBJETIVO EN EL “HORIZONTE”

“La selección es un objetivo siempre. Lo tengo en el horizonte. Pero ahora me centro en poder ayudar al equipo. Todo eso me llevará a la selección. Necesito un proceso de adaptación. Si se da, será consecuencia de hacer un buen trabajo”, indicó Cristian Benavente.

LE ENCANTARÍA TENER A PAOLO GUERRERO EN ALIANZA LIMA

“Todos sabemos el tipo de jugador que es Paolo Guerrero. Jugadores de ese calibre, cualquier club lo quiere. Si al final viene, nosotros estaremos encantados”, señaló el volante.

PASAR DE EUROPA A SUDAMÉRICA

“Esto no es bajar un escalón. Jugar en Perú y jugar la Copa Libertadores es un reto”, dijo con algo de incomodidad. “Siempre he seguido el fútbol peruano. Dada las circunstancias que hay en el campeonato peruano, no es para nada un torneo sencillo”, cerró.

