Universitario: Aldo Corzo destacó el factor diferencial para que el cuadro ‘crema’ sea campeón nacional el 2022

Universitario de Deportes tendrá un año bastante apretado con lo que será la disputa de la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Bicentenario. De hecho, fue el primer club en empezar su pretemporada a inicios de diciembre, por lo que todos sus integrantes están con la meta de salir campeones nacionales. En ese sentido, Aldo Corzo analizó la situación del plantel y consideró que el hecho de tener variantes los ha potenciado a diferencia de otros años.

“Como equipo grande queremos ser campeones, es una obligación. Tenemos un buen plantel, no es uno súper grande, pero si tenemos variantes, gente madura y que juega bien. No ilusiona comenzar ganando, contra Cantolao fue muy duro, estaba parejo y las expulsiones influyeron. Yo veo una ‘U’ que está bien, que está madura”, comentó el lateral derecho en una entrevista para el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP. En esa línea, no rehuyó a destacar que “somos un buen equipo, tenemos más recambios que el año pasado. Eso nos ayuda para tratar de pelear arriba ”.

Y es que el cuadro ‘crema’ ha realizado contrataciones en zonas específicas que le pueden ayudar a aguantar la larga temporada que empezó el pasado domingo con la victoria contundente ante la Academia Cantolao.

Años atrás se mencionaba que el plantel era muy corto y no alcanzaba, ni siquiera para luchar por el torneo nacional a pesar de que las aspiraciones apuntaban a ello. Inclusive, si nos ponemos a analizar puesto por puesto nos daremos cuenta de este factor importante para tomar en cuenta a la hora de tener que jugar en varios torneos a la vez.

En el arco José Carvallo es el titular indiscutible y por ahí no hay un tema para ahondar. La presencia de Diego Romero y Aamet Calderón es casi testimonial debido a lo crucial que es Carvallo, quien también es convocado habitualmente a la selección peruana. Quizás por ese lado, los otros dos podrían tener oportunidades.

En la defensa, el club ‘merengue’ no ha realizado contrataciones, pero ha recuperado un jugador que en su momento prometía mucho y que aún puede aportarle al equipo por la banda izquierda como es Iván Santillán. Sería el recambio de Nelson Cabillas en el lateral por esa zona.

Ahora, en el mediocampo sí contará con un armario más grande en el cual el DT Álvaro Gutiérrez podrá elegir. Los fichajes de Alfonso Barco y Ángel Cayetano aportan esas características diferenciales que necesitaba Universitario en una zona donde requería de jugadores de buen pie y de jerarquía. De hecho, el uruguayo fue nominado a uno de los mejores futbolistas del torneo ‘charrúa’ del 2021, por lo que aportaría la cuota de experiencia (31 años) en la volante o defensa, ya que también puede actuar en dicho puesto.

En cuanto al ataque, la directiva fichó a Joao Villamarín, quien fue el máximo goleador de Sport Boys el año pasado y que incluso ya se estrenó en la Liga 1 2022 con su tanto ante el ‘Delfín’. Su polivalencia le permite jugar de delantero centro y extremo por izquierda, lo cual será importante de acuerdo con el sistema que quiera emplear el nuevo técnico uruguayo.

Hay que resaltar que a último momento contrataron a Roberto Villamarín, un jugador que puede cumplir el rol de lateral derecho o extremo derecho, por lo que es otra alternativa para que se tome en cuenta y una variante ante emergencia según se desarrollen los partidos.

OPINIÓN SOBRE EL NUEVO DT

Aldo Corzo también tuvo palabras hacia el nuevo entrenador, Álvaro Gutiérrez, quien reemplazó a Gregorio Pérez en el cargo. “Es un entrenador serio, muy profesional, se le ve buena persona. Eso ayuda para una relación con el cuerpo técnico y creo así nos irá mejor”, declaró.

