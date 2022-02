Universitario: Gregorio Pérez reveló desgarrador episodio mientras estaba delicado de salud

Gregorio Pérez reveló desgarrador episodio mientras estaba delicado de salud (Foto: Captura Willax TV)

Gregorio Pérez dio a conocer un episodio previo a su internamiento en una clínica de Lima en la que se le diagnóstico con un problema cardiaco de consideración.

Gregorio Pérez días después de su internamiento por un percance de salud se alejó del comando técnico de Universitario debido a una decisión personal para favorecer su recuperación luego de conocerse que sufrió un infarto.

El extécnico de Universitario concedió una entrevista al periodista Ángel Flores de Willax Deportes y en un dialogo revelador le confesó una desgarradora anécdota ocurrida previo a su entrenamiento entre ambos.

“Le voy a comentar algo para que lo sepa usted. Con el último periodista que yo he hablado acá en Perú fue con usted y lo que yo le voy a decir a usted no me lo va a creer”, advirtió Gregorio Pérez al reportero de Willax TV en tono sincero.

Gregorio Pérez mencionó la vez en que fue entrevistado por el periodista, a la salida de la Universidad San Martín luego del amistoso entre Universitario y el club ‘santo’.

“Cuando yo bajé la ventanilla (para brindar declaraciones), yo no podía ni hablar, yo ya estaba infartado, ya tenía el infarto arriba y estuve hasta el otro día con el infarto que me llevaron a la clínica en la tarde”, le reveló el DT uruguayo al reportero.

Además, Gregorio Pérez prosiguió con su sensible relato y mencionó que se encontraba a punto de perder la vida, pero gracias a Dios se recuperó y fue a atendido a tiempo.

“Le cuento esta anécdota, que hoy es una anécdota para mí, pero gracias a Dios se la puedo contar, porque yo estaba allí al borde de la muerte, porque la verdad, yo estuve dos días en pico con el infarto, pero bueno son las cosas. Por algo fue que, Dios dijo ‘Quédate un poco más acá’”, afirmó Gregorio Pérez en desgarrador testimonio.

Gregorio Pérez sufrió un problema cardiaco que lo obligó abandonar el comando técnico de Universitario.

El partido entre Universitario y San Martín se llevó a cabo el 12 de enero y un día después en horas de la tarde, Gregorio Pérez fue internado en una clínica local. A la salida de las instalaciones de la Universidad el estratega mencionó en su momento: “Sirve de mucho (el amistoso) porque realmente fueron tres tiempos de 35 minutos y participaron todos aquellos que realmente estaban en condición”.

En otro momento, Gregorio Pérez brindó declaraciones a radio Sport 890 y dio detalles de su salud tras salir del internamiento.

“Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada. Soy un afortunado por poder seguir disfrutando del fútbol, de la familia, de mis nietos. Estoy bien, estoy feliz de poder seguir adelante. Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario y a todo el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento muy grande y le doy mucho valor”, aseguró Gregorio Pérez.

