Ómicron: ¿Cuándo deja de contagiar una persona infectada de Covid-19?

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Poco a poco son más personas que se contagian con la variante ómicron y está comprobado que los síntomas de la enfermedad que provoca son menos graves que los causados por las variantes anteriores de la COVID-19.

Por ello, en líneas generales, teniendo esta variante, la duración de la infección es más corta de sus otras predecesoras. Según datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, dos tercios de los casos positivos ya no son infecciosos al quinto día.

Si bien es cierto, es una variante mucho más transmitible y generó un aumento explosivo de casos en el Perú, sobre todo, en Lima Metropolitana, ya que se caracteriza por ser una transmisión comunitaria. Ya son más de 312 millones de casos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Desde noviembre fue creciendo la circulación de Ómicron hasta volverse predominante y está desplazando a Delta.

Desde el inicio de la pandemia se consideró que el período de incubación de la infección por el coronavirus puede oscilar entre 1 y 14 días, y en promedio alrededor de 5 días. Por esta razón, se exigía que las personas que habían estado en contacto estrecho con un caso confirmado debían aislarse más de 10 días. En el caso de la gripe, en cambio, el período de incubación es 2 días en promedio y oscila entre 1 y 7. Con Ómicron, el período de incubación es de dos a tres días.

En el caso del tiempo de contagio, el doctor Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, explicó que el 97% de las personas dejan de contagiar a los 7 días del inicio de los síntomas.

Un trabajador sanitario realiza un hisopado a un hombre para hacer una prueba de COVID-19, después de que se detectaron casos de la variante ómicron en Porto Alegre, Brasil. 20 de enero, 2022. REUTERS/Diego Vara

“Hoy, en base a la evidencia disponible, se sabe que el 97% de las personas con COVID-19 dejan de transmitir el coronavirus después de 7 días del inicio de los síntomas. Este cambio se debe a que circula la variante Ómicron y a que una mayor proporción de la población ya está vacunada completamente. Al estar vacunada, se reduce el riesgo de que esa persona contagie el virus si se llegara a infectar”, explicó en una entrevista con Infobae.

Quiere decir que unos siete días después de que aparecieron los síntomas la mayoría de las personas ya no serán contagiosas. Eso sucederá siempre y cuando ya no presenten síntomas. En el caso en que la persona tenga el virus pero no presente síntomas, es decir, que sea un caso asintomático, se considera que deja de contagiar el virus después de los 7 días de haberse realizado la PCR, señaló el doctor Farina.

Por su parte, la doctora Karin Kopitowski, directora del Departamento de Investigación, Instituto Universitario Escuela de Medicina, Hospital Italiano de Buenos Aires y presidenta de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, comentó que el virus puede contagiar durante 7 días.

“Actualmente, se considera que la persona con COVID-19 puede contagiar el virus a otras durante 7 días. Por eso, se les recomienda hacer un aislamiento por una semana. En personas completamente vacunadas y asintomáticas, es probable que el tiempo en que puede transmitir el virus sea menor”, añadió a Infobae.

Cumplir con el aislamiento de los 7 días es importante para descansar, recuperarse y cuidar a los demás. Porque el coronavirus se transmite por la cercanía con una persona ya infectada tanto en un ambiente cerrado como al aire libre. También se transmite a partir de personas contagiadas y puede quedar suspendido en el aire especialmente en lugares con mala ventilación. Las personas que lo exhalan en gotas o en aerosoles pueden estar contagiadas sin manifestar síntomas. Un hogar en el que las personas pasan muchas horas al día juntas es un lugar privilegiado para que el contagio ocurra.









