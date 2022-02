Andrés Hurtado dio positivo por tercera vez a COVID-19: “Es un caso rarísimo en el mundo”

Andrés Hurtado se volvió a contagiar de coronavirus. (Foto: Captura de TV)

Andrés Hurtado apareció en su programa Sábado con Andrés para revelar que se volvió a contagiar de COVID-19. De acuerdo al presentador de televisión, se infectó por tercera vez y mostró los resultados de su prueba, dejando sorprendido a los televidentes.

“Tengo tres COVID. Es el COVID que me dio en Estados Unidos, recién. Salí positivo, una noticia que puede sorprender al Perú y al mundo ”, comentó el conductor de televisión.

Asimismo, Andrés Hurtado explicó que las dos primeras veces que se contagió fue cuando todavía no se sacaba al mercado la vacuna contra este virus, mientras que su tercera infección se dio cuando ya estaba inmunizado.

“¿Cómo es posible que un ser humano tenga tres COVID? Mis primeros dos COVID fue cuando no existía las vacunas y el tercero fue este ”, señaló mientras explicaba que a los médicos también les sorprendió lo que sucedió con él.

De otro lado, el popular ´Chibolín´ comentó que su caso es uno de los más raros en el mundo, por lo que decidió no callar más. “Yo soy la prueba fehaciente de tres COVID. No podía creerlo cuando sucedió esto. He decidido no callarme porque he decidido no jugar con las vidas”, dijo alarmado.

Además, el conductor de televisión les recomendó a sus seguidores realizarse pruebas COVID todas las semanas, pues no existe un control. “ Tienen que hacerse todas las semanas pruebas, no hay de otra. Si no te haces la prueba vas a contagiar a tu familia ”.

Para finalizar, Andrés Hurtado señaló que no existe control en los aeropuertos. “Cuando venimos de Estados Unidos hacía el Perú, los aviones están llenos de COVID porque no piden pruebas”.

ANDRÉS HURTADO QUIERE SER CANDIDATO PRESIDENCIAL EN EL 2026

Andrés Hurtado en más de una ocasión ha expresado sus deseos por convertirse en presidente del Perú, por lo que en el 2026 lo intentaría, al menos así lo dejó entrever en su programa de televisión y en entrevistas.

“El 2026 voy a ser el presidente del país. Te veré en Palacio entrevistándome. Si Castillo es presidente, ¿por qué yo no voy a serlo? Lo único que me falta es el sombrerito ”, acotó la figura de Panamericana Televisión.

El conductor de televisión tomó una radical decisión en vivo. (Foto: Captura Panamerica TV)

EMOCIONADO DE RECIBIR SU PRIMER BITCOIN

“ Mi jefe maravilloso Ricardo Gamarra me sorprendió por mi cumpleaños con un regalo que es oro puro: mi primer bitcoin (supuesto), valorizado actualmente en 44.000 dólares . Gracias, jefe precioso, por este regalo que es en realidad el futuro de la economía mundial”, expresó.

