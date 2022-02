Karelim López presentó dos pruebas de covid-19 falsas para no asistir al Congreso

Karelim López vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por haber adulterado pruebas de covid-19, las mismas que utilizó para justificar su ausencia ante la Comisión de fiscalización del Congreso de la república. Según el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Héctor Ventura, la empresaria iba a declarar sobre sus vínculos con el presidente Pedro Castillo y explicaría los motivos por los cuales visitó la casa ubicada en el pasaje Sarratea en Breña.

Un reportaje emitido por Cuarto poder señaló que el 11 de enero, López presentó el resultado de una prueba molecular emitida por el laboratorio Xecuencia. Luego de hacer una búsqueda por la base de datos del centro de pruebas, el gerento de dicho lugar, Abel Camargo, señaló que “categóricamente podemos afirmar que esta señora, Karelim López Arredondo, nunca se ha tomado ninguna prueba, ni ha ingresado ninguna muestra a nuestro laboratorio”.

Camargo señaló que toda prueba genera un código de orden, el mismo que se guarda en el sistema oficial del Estado donde se registran todos los resultados de los laboratorios formales. En el caso del código 09012ABE131 usado por la misma López en el documento entregado, se trata en realidad del resultado de Renzo André Barrueta Meza, un joven ingeniero de sistemas, vecino de Los Olivos quien afirmó no conocer a López y mucho menos conocer de su existencia.

La investigación señaló que el documento presenta cuatro datos adulterados como la fecha de toma de muestra, la fecha de entrega, la fecha de impresión del documento y el nombre que resultó ser del ciudadano Barrueta Meza.

SEGUNDA PRUEBA FALSA

López también presentó un documento supuestamente emitido por el policlínico La luz que habría sido firmado por Lady Hernández; sin embargo, la especialista señaló que ella no validó dicha prueba. “No reconozco ninguna firma ni sello de este documento” . En su caso, Hernández se encarga de las pruebas realizadas de forma presencial en el policlínico, mientras que la presentada por la investigada supuestamente fue realizada a domicilio.

“No hay un depósito a nosotros, no hay un registro de la ficha tecnológica con la foto del cassette. Entonces ahí se prestan suspicacias y tenemos que desacreditar el resultado”, señaló Kevin Rojas, director médico del policlínico. Sin embargo, en este caso el policlínico sí generó el documento que se presentó al Congreso a través de Christian Vila, un enfermero a quien el centro de salud contrata esporádicamente.

Vila envió al policlínico un mensaje en el que se adjunta el DNI de Karelim López con el texto “Antígena positivo por fa”. “Creo que estos asuntos son bastante delicados. Yo no puedo estar informando todo esto. Todos estos detalles creo que tampoco yo no debería detallar porque es bastante delicada esta acusación. Si alguien me tiene que preguntar tienen que ser las personas correspondientes”, fue la declaración de Vila al periodista a cargo de esta investigación.

Semanas atrás, el sobrino del presidente Castillo también presentó una prueba falsa para ausentarse a la citación en el Congreso. Sobre ese caso, la abogada penalista, Romy Chang, determinó que en este caso se podría registrar tres delitos al presentar el resultado de la prueba Covid falsa. Cuatro años de cárcel serían por la falsificación del documento y el uso de este, según la especialista. A esta sentencia se le podría sumar dos años por no contribuir con la administración pública así como cuatro años más por el delito de falsedad genérica “que también sanciona las mentiras en general que perjudican el correcto desarrollo de la investigación”.

