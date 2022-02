Ethel Pozo dedica romántico mensaje a Julián Alexander tras 6 meses de noviazgo y revela el lugar en donde será su boda

Ethel Pozo cumplió 6 meses de noviazgo con Julián Alexander. (Foto: Instagram)

La conductora Ethel Pozo no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar el gran amor que siente por Julián Alexander tras cumplir seis meses desde que el productor le pidiera ser su esposa en un viaje junto a las hijas de ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel decidió compartir una serie de fotografías junto a su pareja, acompañado de un extenso mensaje en donde comenzó recordando el día que se comprometió.

“Y así, sin darnos cuenta pasaron seis meses desde que me pediste ser tu esposa y empezar a soñar juntos con ese día . Sí, hace seis meses Julián me pidió la mano. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Seis meses de novios. Bueno, ahora sí hemos decidido empezar con los preparativos y hacer de este sueño una realidad y una historia que recorreremos siempre de la mano”, se puede leer en las primeras líneas del texto.

Asimismo, compartió con sus más de 780 mil seguidores que en un inició no se había puesto de acuerdo con el director de telenovelas sobre el lugar en donde celebrarían su matrimonio. Sin embargo, este último fin de semana encontraron el lugar ideal.

“Entonces, decidimos ir con calma hasta que llegue una señal que nos haga sentir que ese era el lugar soñado. ¡Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento, este hermoso caballito que nos llenó de paz y amor apenas lo vimos. Junto con dos árboles hermosos, fuerte de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que, aunque los años hayan pasado (imagino muchísimos)”, escribió.

“Y así anhelamos que sea siempre nuestra relación, llena de amor, de paz….fuerte para sortear los obstáculos y sólida para amarnos y respetarnos con la misma intensidad que aquel 23 de Julio del 2021 en el que dijimos Si”, concluyó.

El post tiene más de 12 mil “Me encanta” y más de 200 comentarios en donde usuarios de internet y amigos cercanos felicitan a la pareja. Pese a no detallar la dirección del sitio, la conductora de América Hoy compartió varias fotos en las que se podía ver, aparentemente, en un fundo ubicado a las afueras de Lima.

Foto: Instagram

ETHEL POZO NO DESCARTA TRANSMITIR SU BODA POR TELEVISIÓN

Al mismo estilo que su madre Gisela Valcárcel, Ethel Pozo no descarta transmitir su boda por televisión. Como se recuerda, la conductora de América Hoy se casa este 2022 con su novio Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander.

Ante la pregunta si tiene pensado transmitir la boda por TV en una entrevista para el diario Trome, la joven señaló que no le desagrada la idea. Asimismo, detalló que la ceremonia será a fin de año, pues su sueño es tener a toda su familia presente.

“¿Si será transmitida por TV? ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, dijo para el medio local.

La animadora dijo que tiene muy claro lo que quiere para ella, un hombre con valores. Es por ello que cuando le preguntaron si Julián es el hombre con quien se quedará toda la vida, no dudó en hacer la aclaración.

“Sí, pero para ese ‘toda la vida’ hacen falta muchas cosas. Están los valores de cada persona y tener un propósito juntos. Si no tienes un propósito en común es difícil que vayan a estar para toda la vida”, remarcó.

Ethel Pozo y Julián Alexander ya tienen planes de casarse. (Foto: Instagram)

