Franco Pomalaya: “Carlos Jaico sí pidió la Cancillería y la embajada de Bélgica”

La crisis dentro del Ejecutivo no deja de dilatarse. El asesor presidencial Franco Pomalaya salió en defensa del presidente Pedro Castillo luego de que su exsecretario difundiera en los medios de comunicación que el mandatario le había ofrecido la Cancillería y posteriormente una embajada luego de una crisis interna. “Él sí pidió la Cancillería y sí pidió una embajada, exactamente, la embajada de Bélgica y eso lo sabe el señor Jaico”, señaló Pomalaya en un programa de televisión.

Según las declaraciones del propio Jaico, este recibió una llamada de Beder Camacho señalando que el presidente le recomendaba ir “buscando otra cosa”, frase que le hacía entender que pronto dejaría de ejercer sus funciones como secretario presidencial. Sin embargo, días después en una reunión con Pedro Castillo, el mandatario le señaló que “puede tomar Cancillería”. La propuesta sería ratificada quince días después para luego indicarle que era mejor que sea trasladado a una embajada. “Es la informalidad total, es la mentira todos los días”, señaló Jaico.

Por su parte, Pomalaya señaló que la negativa a darle una embajada a Jaico fue el motivo de su abrupta salida del grupo de trabajo cercano al mandatario. “Justamente porque no se la dieron es que sale a reventar de esa manera tanto al presidente”, señaló para luego agregar que Jaico es parte de los grupos que buscan sacar abruptamente del poder a Pedro Castillo. “Se ha unido al plan golpista que están haciendo los grupos de poder contra el presidente. Jaico se une a eso y por lo tanto es parte de ese golpe”, acotó.

Foto: Composición

VERSIONES DISTINTAS

Durante su entrevista con Punto Final, Jaico reveló que los asesores presidenciales eran quien se opusieron al ingreso de la Fiscalía a Palacio de gobierno y que tras una comunicación con el presidente de la república, este habría señalado que no permitía el ingreso del equipo al despacho presidencial. Por su parte, Pomalaya señaló que Pedro Castillo no cerraba las puertas a nadie. “ Esta decisión era su máxima responsabilidad y mas bien, él quita cuerpo, no se quiere hacer responsable de nada Carlos Jaico ”, agregó.

Pomalaya acusó a Jaico de obstruir acciones que buscaban favorecer a la gobernabilidad del país, entre ellos, las reuniones con diversas bancadas para entablar espacios de diálogo. Además, señaló que Jaico asumió una responsabilidad que no era de su competencia al presentarse en una reunión con Respol que se realizó en la embajada de España en el Perú. Pomalaya contó que se le pidió un informe del encuentro donde se habló de la limpieza de las playas afectadas y recalcó que a esta reunión debieron asistir las autoridades ambientales en lugar del secretario del presidente.

El asesor presidencial buscó comunicarse con la producción de Punto Final luego de que Carlos Jaico apareciera en dicho programa criticando la manera cómo el presidente se relaciona con su grupo de asesores al punto de empoderarlos. “ Pedro Castillo no gobierna porque uno toma una decisión con él y a la siguiente hora es otra cosa y esa decisión la toma, precisamente, este gabinete de asesores ”, señaló el exsecretario. “Imagínese usted, usurpan funciones, se sienten empoderados, están borrachos de poder. Precisamente es el presidente quien los empodera y por eso las cosas no funcionan. Hay un desorden en la gestión”, agregó.

En dicha aparición, Carlos Jaico también señaló que la renuncia o la vacancia presidencial son salidas constitucionales que Pedro Castillo debe tener en cuenta para ponerle fin a la crsis de gobernabilidad que atraviesa el país.

