“Giblack”, la historia detrás de su éxito “El Avioncito” en TikTok y brinda detalles de su próxima colaboración con Zaider | ENTREVISTA

“Giblack”, la historia detrás de su éxito “El Avioncito” que es un hit en TikTok y brinda detalles de su próxima colaboración con Zaider

Su música ha roto fronteras gracias a la red social TikTok, donde no solo influencers lo han hecho tendencia, sino todo el mundo no se resiste a bailarlo y cantarlo. “El Avioncito”, es el hit del verano y con la voz de “Giblack” es un boom.

Gustavo Álvarez Serna, más conocido como “Giblack”, se crio en un barrio complicado llamado “Nelson Mandela” en Colombia, pero lejos de caer en tentaciones se refugió en la palabra de Dios y en la música. A pesar de crecer en un barrio de bajos recursos económicos, donde se ve mucha violencia, pandillas y mediante su música quiere ser un ejemplo para esos jóvenes que la única opción no es la pandilla, sino que si tienes un talento se puede ser exitoso con perseverancia, disciplina y mucha fe.

“Giblack” hace una pausa a su agenda y charla con Infobae sobre su más reciente hit “El Avioncito” y da detalles de sus próximos retos musicales.

¿Cómo te sientes que varios artistas e influencers de diferentes partes del mundo hagan conocida tu canción “El Avioncito”?

Me siento muy contento, estoy muy feliz porque se ven los resultados de mucho esfuerzo durante años. Hoy Dios me bendice, es lo único que puedo decir.

Uno lee tu historia y desde muy pequeño siempre fuiste cercano a Dios, ¿cómo dices por él hoy brillas?

Tengo principios cristianos y evangélicos desde muy pequeño, mis padres como la mayoría de mi familia me enseñaron que primero es Dios, y que lo que uno hace con esfuerzo y disciplina siempre va a tener un buen resultado. Hoy por hoy se veo eso.

¿Te imaginaste el éxito de “El Avioncito”?

Yo siempre que escribo una canción me imagino que va a ser una canción exitosa. Te comento que este género se llama Champeta y tiene algo muy hermoso, que tú puedes cantar con amor y terminas como si fuera un perreo. Entonces, si te das cuenta, esta canción tiene una letra que tú puedes cantar a otra persona y puedes bailarla. Acá en mi país Colombia me llaman “El rey del Aleteo” y estamos mostrando este género a todo el mundo. Ahora, ya las puertas del mundo se abrieron con esta canción, gracias a Dios. Tengo más pasión y ganas de seguir adelante, aunque hay más trabajo, eso no me quita la motivación. Me debo mucho a mi equipo de trabajo y familia, quienes siempre están ayudándome a que tenga los pies firmes y esté enfocado en hacer canciones que también sean exitosas a nivel internacional. No tengo palabras para expresar la alegría que hay en mi corazón.

¿Cómo nace la canción “El Avioncito”?

Recuerdo que ese día que grabé “El Avioncito”, uno de mis productores me tenía presionando sobre la canción que íbamos a lanzar. Entonces, acá en mi país Colombia se venían los carnavales, la fiesta en Barranquilla, que es la base de muchas fiestas que se hacen como la fiesta de Cartagena. Por eso, nos enfocamos, en hacer una canción perfilada para los carnavales de Barranquilla. Yo me senté con mi productor, y le dije vamos a hacer una canción perfilada para los carnavales y que sea un boom en el TikTok, ya que esa red está pegando fuerte. Yo comencé a hacer el tema por la última estrofa que dice:. “La tengo con las manos a los la’os, como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito”. Después, que tenía esa parte empecé a crear la letra y plasmé lo que me inspiro, que era contar la historia de un joven y una muchacha que son de mundos distintos, pero la chica se enamora del hombre por lo que le brinda.

Las redes sociales ayudan mucho a la masificación de tu música

Ahora es más fácil y nosotros los artistas de todos los géneros debemos aprovechar estas herramientas que son las redes sociales para posicionar nuestra música en dichas plataformas. Estos canales llegan a todo el mundo y para una muestra es esta canción “El Avioncito” que la pegó en TikTok antes de llegar a una emisora o un canal de televisión, y el TikTok nos acerca más a las personas y quienes no me conocen ahora me siguen. Yo creo que los artistas tienen una mayor cercanía en las redes sociales. Antes, no sucedía eso, puesto que, tenías que oír al artista y cuando ibas al concierto recién lo veías. Mira, ahora mismo, yo estoy en Perú contigo.

Apenas haces lives en tu cuenta de Instagram, miles de personas se conectan y te saludan, ¿cómo recibes eso?

Trato siempre yo de mover mis redes sociales, no le respondo a todo el mundo directamente porque son demasiados mensajes. Pero siempre veo y lo que puedo compartir lo comparto. Por eso, se me hace más fácil hacer una transmisión para agradecer su apoyo. También agradezco a los medios de comunicación y a todas las personas que bailan en TikTok mi canción “El Avioncito”. Aprovecho esta entrevista para invitar a tus lectores a que sigan mi carrera más de cerca, a que investiguen, yo sé que se van a divertir conmigo, porque todos los días en mis redes sociales subo contenido de mi familia, trabajo, cómo hago una canción y como se baila una champeta.

¿Ya estás planificando alguna gira internacional?

Te comentó, que ya estamos trabajando en una gira por Perú, Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos, España, donde la canción “El avioncito” se escucha con mayor intensidad. Imagínate la canción ha sido un boom que hasta los japoneses, chinos, se vuelven locos con este tema. Me siento muy contento por el recibimiento de la canción, él que persevera alcanza y esto es gracias al fruto del buen trabajo.

¿Algún consejo para los jóvenes que desean incursionar en la música?

Para todo proyecto cuando inicias es difícil, a veces cuando no conocen a uno, se complica un poco. Por eso, es importante creer en uno mismo y así demostrarle a todas las personas que tienes el potencial. Luego, cuando tú te posicionas viene el reconocimiento, y eso tienes que aprovechar. De pronto, en mis inicios de la música, mucha gente me dio la espalda, pero hoy que me hago un camino, me doy cuenta de como son las cosas. Yo le digo a todos los jóvenes que tienen un sueño como yo, porque mi sueño recién está empezando, les digo que no se desmotiven si alguna persona les diga que no, ya que ahí es donde más se tiene que trabajar y esforzar. Entonces, en algún momento, esa misma persona creerá en usted. Eso mismo, está pasando conmigo y no tengo rencor con nadie. Estoy muy contento porque esa espalda me ayudo a esforzarme más y es lo que me viene abriendo camino.

¿Estás trabajando en algún disco?

Sí, estoy trabajando en una nueva producción con un colega de mi ciudad que está bien posicionado en mi país, él se llama Zaider y unimos nuestras voces para la próxima canción después del “Avioncito”

¿Cuándo va a salir este nuevo tema?

El tema ya lo estamos trabajando, la producción está avanzada. Yo digo que para fines de febrero ya estaría lista la producción y no solamente en eso, sino que estamos trabajando en muchos proyectos. Quiero seguir brindando música a la gente, esto apenas está iniciando, “El Avioncito” ya me abrió las puertas para que otros países me conozcan y ahora disfruten lo que viene.

Yo recuerdo una imagen en donde tú estás en la playa con tu familia, y la gente te pide fotos, ¿lejos de incomodarte se te ve feliz?

Siempre que puedo lo hago. Incluso antes de subirme a la tarima, le digo a las personas que me cuidan que se espere un momento para tomarme fotos con la gente. A mí me gusta hacerlo, como le voy a decir que no, yo me debo a ellos. Así como usted me ve, yo me voy a mi barrio y ando con mis amigos. Soy una persona más allá del artista y siempre trato de estar bien conmigo y con los demás.

¿Por qué te pusiste el nombre artístico “Giblack”?

“Giblack” es la pronunciación de g en inglés y black es mi color de piel. A medida que fuimos creciendo le fuimos encontrando un sentido a ese nombre. Mi color de piel tiene que ver con la fuerza, la energía y pasión por hacer las cosas.

