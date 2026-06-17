Examiga de Gabriela Herrera revela presunta infidelidad con su esposo y muestra pruebas: “La hospedé en mi casa”

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La bailarina y exchica reality Gabriela Herrera fue señalada públicamente por una examiga cercana, quien la acusa de haber intervenido en su matrimonio y mantener una relación con quien era su esposo. La denuncia fue presentada en el programa de Magaly Medina, donde se expuso una historia marcada por la amistad, la confianza, las celebraciones compartidas y, según la denunciante, una traición que terminó destruyendo su relación sentimental.

Al presentar el informe, Magaly Medina reflexionó sobre el caso y cuestionó la conducta que habría tenido la bailarina con una persona que le abrió las puertas de su hogar y la consideraba una amiga cercana.

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Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Donde se había casado con una persona de origen cubano y la invita para su cumpleaños, la invita por Año Nuevo. Dice la chica que pagó los pasajes, que le dio hospedaje en su casa. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta un tiempo después que le había quitado a su marido. Yo creo que en esta vida nadie quita nada, porque para empezar, si un hombre te deja por tu mejor amiga, hay que reclamarle al hombre y no necesariamente a la mujer. Pero bueno, estar metida en un tipo de relación de a tres, sobre todo no tener respeto por la amistad que te ofreció tu ‘best friend’, tu amiga, a mí eso sí ya me parece cuestionable”, comentó la conductora.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina presenta la denuncia de una examiga contra Gabriela Herrera

La protagonista de esta historia es Mayra Solari, una peruana que reside en Puerto Rico y que asegura haber mantenido una estrecha amistad con Gabriela Herrera desde el año 2022. Según relató, durante mucho tiempo compartieron reuniones, celebraciones y momentos importantes de sus vidas, por lo que jamás imaginó que la relación terminaría envuelta en una controversia de esta magnitud.

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Visiblemente afectada, Mayra expresó su decepción al enterarse de lo que, según sostiene, ocurrió entre la bailarina y su esposo. “Gabriela Herrera, yo pensé que eras mi amiga. Te invité a mi casa, te invité todo y te metiste con mi esposo. Eso no se hace”, manifestó.

La denunciante explicó que la relación de amistad era tan cercana que incluso la invitó a compartir celebraciones familiares en Puerto Rico junto a quien entonces era su pareja.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La historia de amor entre Mayra Solari y Bryan Batista

De acuerdo con el informe difundido en televisión, la historia comenzó en septiembre de 2025, cuando Mayra conoció al ciudadano cubano Bryan Batista. El romance avanzó rápidamente y apenas unos meses después, el 19 de diciembre de ese mismo año, ambos contrajeron matrimonio en Puerto Rico.

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Según la versión de Mayra, la boda se realizó de manera acelerada debido a que Bryan tenía previsto ingresar a un reality show en Miami y ella deseaba que participara como hombre casado.

Mientras atravesaban una etapa de felicidad, decidió compartir esos momentos con una de las personas que consideraba más importantes en su círculo cercano: Gabriela Herrera.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La amistad entre Gabriela Herrera y Mayra que terminó en polémica

Mayra contó que invitó a la bailarina a pasar las fiestas de fin de año y también a celebrar su cumpleaños en Puerto Rico. Durante varios días convivieron bajo el mismo techo y compartieron reuniones, salidas y momentos de diversión.

“Era mi amiga de juerga y así debió quedarse. Con mi esposo la invitamos a fin de año a pasar Año Nuevo y mi cumpleaños acá en Puerto Rico. La pasamos súper. Y luego, un mes después, la veo ahí en Miami con mi esposo”, relató.

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La denunciante sostiene que fue ella quien presentó a Gabriela y Bryan, motivo por el cual nunca sospechó que pudiera surgir algo entre ambos.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ellos recién se conocían y se conocieron por mí, porque Gabriela es mi amiga desde el 2022. Por eso es que yo no entiendo la traición que ella me está haciendo. Ella ya sabía que yo estaba con él, pero ella tenía muy claro los sentimientos que yo tengo por mi esposo”, afirmó.

Durante esos días de convivencia, Mayra asegura que observó una relación cordial entre todos y que jamás imaginó que pudiera estar ocurriendo algo más allá de una amistad.

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Las imágenes mostradas en el informe daban cuenta de diversos momentos compartidos entre las amigas, quienes aparecían disfrutando juntas de celebraciones y reuniones familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, la percepción de Mayra cambió radicalmente.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las sospechas de Mayra tras el viaje de Gabriela a Miami

La situación tomó un giro inesperado cuando Bryan Batista viajó a Miami para participar en un reality show. Según la denunciante, ella lo despidió en enero convencida de que pronto regresaría a Puerto Rico. Sin embargo, tras concluir su participación en el programa, el cubano le informó que debía permanecer en Miami por compromisos pendientes.

Fue entonces cuando comenzó a sospechar. Según relató, pocos días después se enteró de que Gabriela Herrera también había viajado a esa ciudad. Ante las dudas, decidió comunicarse directamente con la bailarina. “¿Te ha escrito mi marido?”, le preguntó.

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La respuesta que recibió fue: “¿Qué marido?”. Mayra insistió: “¿Cómo que marido? Bryan, estúpida. Como si tuviera otro”. Según el audio difundido en el informe, Gabriela respondió: “Ah, es que amiga, no sé, pues. No, yo no he hablado con él. Yo estoy ahorita con mis cosas, bebé, estoy a full, de canal en canal. Estoy con el lanzamiento de mi canción y estoy a full con esa huevada ahorita, porque hoy es mi lanzamiento, estoy lanzando canciones”.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Los videos que habrían confirmado la traición

Días después, la peruana asegura que descubrió información que cambió por completo el rumbo de su matrimonio. Según contó, Gabriela compartió videos y fotografías en Miami que despertaron sus sospechas. Posteriormente, recibió imágenes enviadas por personas de su entorno que, presuntamente, mostraban a la bailarina junto a Bryan Batista.

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“Ella llegó a Miami sola, lo fue a buscar y le dijo que se quedó sin lugar donde quedarse y se fue a meter a su casa, o sea, a mi casa, con mi esposo. La forma que yo me entero es que veo una foto de él en un restaurante y al segundo ella sube una foto del mismo restaurante y le escribo a Gabriela y le digo: ‘¿Qué pasó?’ Y ella me pone: ‘Ah, me invitó a tomar un trago’”, contó.

La denunciante asegura que poco después ocurrió algo que terminó por confirmar sus sospechas. “Mira, ella me saca de su close friends y sube videos besándose con mi esposo, pero no se da cuenta de que nosotras compartimos el mismo círculo y ese video me ha llegado de cuatro o cinco personas diferentes”, afirmó.

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La contundente acusación de Mayra Solari contra Gabriela Herrera

A partir de ese momento, Mayra decidió cortar toda comunicación tanto con Gabriela Herrera como con su entonces esposo. Además, aseguró que la bailarina habría permanecido en la vivienda que compartía con Bryan y que incluso utilizó algunas de sus pertenencias personales.

“De verdad, es una descarada total. Se puso mi ropa, se puso mis zapatos, lavándose con champú que era de estas seguramente. Desde el día que ella subió el video besando con mi esposo, la bloqueé de todos lados”, señaló. Consultada sobre si había vuelto a hablar con Bryan Batista, respondió de manera tajante. “Ah, mira, no, también bloqueé”, sostuvo.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, lanzó una advertencia que llamó la atención de los televidentes y aseguró que no sería la única persona afectada por situaciones similares relacionadas con la bailarina.

“Chicas, no le presenten a su novio ni a sus esposos, porque ya el matrimonio no te asegura nada. Y mira, yo no soy la única que le ha robado el marido. Conozco ahí otras amistades que no son del medio, que también han tenido varios problemas con ella por lo mismo”, manifestó.

Hasta el momento, Gabriela Herrera no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones difundidas en televisión. Sin embargo, la denuncia ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios se encuentran divididos entre quienes cuestionan la conducta atribuida a la bailarina y quienes consideran que la responsabilidad principal recae en la persona que decidió romper los compromisos asumidos dentro del matrimonio.

Examiga de Gabriela Herrera la acusa de destruir su matrimonio: “No soy la única a la que le ha robado el marido”. Captura: Magaly TV La Firme.